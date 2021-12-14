«Поступок настоящего мужчины!» Селихов оказал финансовую помощь оператору, чью камеру разбил Кофрие

Вратарь «Спартака» Александр Селихов оказал финансовую помощь пресс-атташе казахстанского «Тобола» Алмату Турсымбетову после матча 18-го тура РПЛ с «Сочи».

Во время матча защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие выбил мяч за ворота и попал в камеру Турсымбетова. От удара монитор разбился, а журналист получил травмы лица.

«Я был удивлен поступком Александра. Кофрие действительно попал в меня мячом. Сразу после матча Саша подошел и извинился передо мной за своего одноклубника.

Через некоторое время вратарь красно-белых связался со мной в социальной сети и предложил денежную компенсацию за разбитый монитор камеры.

Меня удивило то, что Селихов, не являясь виновником вчерашнего эпизода, помог мне. Браво, Саша, это поступок настоящего мужчины!

Есть ли обида на Кофрие? Да нет, он мог не заметить меня. Я все понимаю, матч был очень жарким, Максимилиано ударил мячом в меня на эмоциях. Такое бывает, в этом нет ничего страшного. Я не держу обиды на бельгийца», — сказал Турсымбетов.