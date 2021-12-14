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  • «Поступок настоящего мужчины!» Селихов оказал финансовую помощь оператору, чью камеру разбил Кофрие

«Поступок настоящего мужчины!» Селихов оказал финансовую помощь оператору, чью камеру разбил Кофрие

14 декабря 2021, 21:31
17

Вратарь «Спартака» Александр Селихов оказал финансовую помощь пресс-атташе казахстанского «Тобола» Алмату Турсымбетову после матча 18-го тура РПЛ с «Сочи».

Во время матча защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие выбил мяч за ворота и попал в камеру Турсымбетова. От удара монитор разбился, а журналист получил травмы лица.

«Я был удивлен поступком Александра. Кофрие действительно попал в меня мячом. Сразу после матча Саша подошел и извинился передо мной за своего одноклубника.

Через некоторое время вратарь красно-белых связался со мной в социальной сети и предложил денежную компенсацию за разбитый монитор камеры.

Меня удивило то, что Селихов, не являясь виновником вчерашнего эпизода, помог мне. Браво, Саша, это поступок настоящего мужчины!

Есть ли обида на Кофрие? Да нет, он мог не заметить меня. Я все понимаю, матч был очень жарким, Максимилиано ударил мячом в меня на эмоциях. Такое бывает, в этом нет ничего страшного. Я не держу обиды на бельгийца», — сказал Турсымбетов.

  • «Сочи» победил со счетом 3:0.
  • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Селихов Александр Кофрие Максимилиано
Комментарии (17)
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Ганнибал Лектор
1639507484
Питерская школа, культурное воспитание. Не то, что игрочишку Зениту подсунули: там нет воспитания.
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sobaka120982
1639507953
Поступок мужчины? Смешно))) селихов что ранение на войне получил??? Что его поступок считают мужским... бред. Он просто миллионер и может себе позволить. Это дискриминация, большинство мужиков в России получают 30000 в месяц и кормят на них семью! Вот мужской поступок!!!!!
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BRO_football
1639508192
Кофриё надо учится сдерживать эмоции. Недавно в Спартаке появился а уже 3 красных карточки заработал. А Селихов молодец. По-человечески повёл себя, а не по-свински как Кофриё
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ilichkadr
1639508414
А Кофрие жаба давит?
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alefreddy
1639513965
Кофрие неплохой середнячок но всегда писал это карточки которые губят команду.А Селя позитив команды-главное не перехвалить.Кстати два пеналя начал гадать и пропустил до этого брал без гадания
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вальтер79
1639514006
селихов красава поступок мужика
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житель СПб
1639518404
Мне нравится этот парень! И вратарь отличный. Кстати, 3 мяча - это не его вина...
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Atom2020
1639523863
И в чем тут поступок "настоящего мужчины"? ... извинился и предложил денег за то, что Кофрие разбил монитор ... не просто так вот взял и кому-то нуждающемуся предложил, а журналисту на матче и наверняка далеко не бедному дядьке ... ну такая себе реклама добрых дел и повод называть кого-то "настоящим мужчиной" ...
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Форвард 79
1639539893
Селихов, как настоящий страж ворот и здесь почистил за Бельгийцем.
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Oldtrafford83
1639545510
Саня молодец, единственный из состава который не заслуживает критики!!!
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