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    «Поступок настоящего мужчины!» Селихов оказал финансовую помощь оператору, чью камеру разбил Кофрие

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов оказал финансовую помощь пресс-атташе казахстанского «Тобола» Алмату Турсымбетову после матча 18-го тура РПЛ с «Сочи».

    Во время матча защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие выбил мяч за ворота и попал в камеру Турсымбетова. От удара монитор разбился, а журналист получил травмы лица.

    «Я был удивлен поступком Александра. Кофрие действительно попал в меня мячом. Сразу после матча Саша подошел и извинился передо мной за своего одноклубника.

    Через некоторое время вратарь красно-белых связался со мной в социальной сети и предложил денежную компенсацию за разбитый монитор камеры.

    Меня удивило то, что Селихов, не являясь виновником вчерашнего эпизода, помог мне. Браво, Саша, это поступок настоящего мужчины!

    Есть ли обида на Кофрие? Да нет, он мог не заметить меня. Я все понимаю, матч был очень жарким, Максимилиано ударил мячом в меня на эмоциях. Такое бывает, в этом нет ничего страшного. Я не держу обиды на бельгийца», — сказал Турсымбетов.

    • «Сочи» победил со счетом 3:0.
    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +14258

      KLIM777 3 минуты назад

      А рыжий чепухан проглотил видимо язык и вместе с ним свои заработки за дырявую игру в обороне

      0
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      Рейтинг: +13255

      ilichkadr 19 минут назад

      А Кофрие жаба давит?

      2
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      Рейтинг: +10754

      BRO_football 23 минуты назад

      Кофриё надо учится сдерживать эмоции. Недавно в Спартаке появился а уже 3 красных карточки заработал.
      А Селихов молодец. По-человечески повёл себя, а не по-свински как Кофриё

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      Рейтинг: +22053

      DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      Эх, Саня... Есть дела поважнее.

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      Рейтинг: +3874

      sobaka120982 27 минут назад

      Поступок мужчины? Смешно))) селихов что ранение на войне получил??? Что его поступок считают мужским... бред. Он просто миллионер и может себе позволить. Это дискриминация, большинство мужиков в России получают 30000 в месяц и кормят на них семью! Вот мужской поступок!!!!!

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      Рейтинг: +4137

      FENIX-SL > sobaka120982 26 минут назад

      ну это конечно факт
      однако у нас хорошие поступки от футболистов крайне редки..так что стоит выделять такое

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      Рейтинг: +32389

      zra78 > sobaka120982 19 минут назад

      Большинство получают 15-18, какие 30...

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      Рейтинг: +4137

      FENIX-SL 29 минут назад

      хорошая новость
      и плевать что он за спартак
      побольше бы таких инфоповодов
      тогда и сраная коррупция не так будет в глаза биться

      2
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      Рейтинг: +5526

      Ганнибал Лектор 34 минуты назад

      Питерская школа, культурное воспитание. Не то, что игрочишку Зениту подсунули: там нет воспитания.

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