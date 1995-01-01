Sport.es: Торрес и Кавани – главные трансферные цели «Барселоны» в январе

«Барселона» планирует усилить атаку в зимнее трансферное окно.

По информации Sport.es, каталонский клуб хочет подписать нападающего «МЮ» Эдинсона Кавани – это приоритетный трансфер для «Барсы» в январе.

«Барселона» сделает предложение о трансфере 34-летнего уругвайца, если его перестанет беспокоить травма сухожилия, из-за которой Кавани пропустил большую часть сезона.

Каталонский клуб также рассчитывает усилить позицию вингера. Ферран Торрес из «Ман Сити» – приоритетный вариант.