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    Sport.es: Торрес и Кавани – главные трансферные цели «Барселоны» в январе

    «Барселона» планирует усилить атаку в зимнее трансферное окно.

    По информации Sport.es, каталонский клуб хочет подписать нападающего «МЮ» Эдинсона Кавани – это приоритетный трансфер для «Барсы» в январе.

    «Барселона» сделает предложение о трансфере 34-летнего уругвайца, если его перестанет беспокоить травма сухожилия, из-за которой Кавани пропустил большую часть сезона.

    Каталонский клуб также рассчитывает усилить позицию вингера. Ферран Торрес из «Ман Сити» – приоритетный вариант.

    • Кавани забил 1 гол за «МЮ» в 8 матчах текущего сезона.
    • Торрес забил 3 гола и отдал 1 ассист в 7 матчах за «Ман Сити».

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    Источник: Sport.es

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +22409

      bset 57 минут назад

      Видимо третий в этом списке Кокорин))

      0
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      Рейтинг: +4137

      FENIX-SL > bset 30 минут назад

      первый...
      после дзюбы
      у барсы появилась возможность прикупить столь ценный кадр!
      долго ждали!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4137

      FENIX-SL 1 час назад

      видимо Фернандо Торрес судя по всему

      1
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      Рейтинг: +1503

      Maxi_7 > FENIX-SL 56 минут назад

      Тоже подумал о нем как только новость увидел)

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      Рейтинг: +4137

      FENIX-SL > Maxi_7 31 минуту назад

      конечно этот дядя не перешел бы в Барсу никогда
      но даже в свои года судя по инстаграму, имеет внушительную форму
      впрочем как и Бекс и Зизу)

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      Рейтинг: +55172

      portero 1 час назад

      Хави пенсионеров собирает???

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      Рейтинг: +55172

      portero > portero 37 минут назад

      Один оказывается молодой, не на того подумал...

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      Рейтинг: +1247

      Sedoi_Goblin > portero 27 минут назад

      Вот и я про Фернандо подумал)). Тот,что Эль Ниньо))

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