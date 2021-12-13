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    Нобоа: «Я извинился перед Промесом. Это реально красная карточка»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал свое удаление в матче 18-го тура РПЛ против «Спартака» (3:0).

    – Что вы скажете про удаление?

    – Это реально красная карточка. Я извинился перед Промесом. Не хотел навредить, но просто не мог остановиться, чтобы избежать контакта. Так вышло случайно по инерции движения.

    – Что сказал Промес, он понял тебя?

    – Он ничего не сказал. Это больно, реально больно.

    • Нобоа удалили на 66-й минуте игры.
    • До этого он реализовал пенальти в ворота «Спартака».
    • «Сочи» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2021 22:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1379

      Sancho010365 41 минуту назад

      Кристиан извинился перед Промесом, значит настоящий спортсмен, здорово сегодня сыграл, молодец! Кристиан украшение российского чемпионата и Сочи. Ах, какие же он банки ложил за Ростов. Не хватает сейчас такого игрока Краснодару после Маурисио Перейра!

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      Рейтинг: +3850

      sobaka120982 58 минут назад

      Кристиан ты все равно отличный игрок!!! Нам повезло что ты с нами!

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      Рейтинг: +1379

      Sancho010365 > sobaka120982 30 минут назад

      Спасибо Вам за поддержку! Получив удовольствие от матча земляков Сочи со Спартаком, написал отзыв и думал, что меня достанут и разорвут даже в Одессе.

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