Нобоа: «Я извинился перед Промесом. Это реально красная карточка»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал свое удаление в матче 18-го тура РПЛ против «Спартака» (3:0).

– Что вы скажете про удаление?

– Это реально красная карточка. Я извинился перед Промесом. Не хотел навредить, но просто не мог остановиться, чтобы избежать контакта. Так вышло случайно по инерции движения.

– Что сказал Промес, он понял тебя?

– Он ничего не сказал. Это больно, реально больно.

Нобоа удалили на 66-й минуте игры.

До этого он реализовал пенальти в ворота «Спартака».

«Сочи» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.