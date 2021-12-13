Нобоа: «Я извинился перед Промесом. Это реально красная карточка»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал свое удаление в матче 18-го тура РПЛ против «Спартака» (3:0).
– Что вы скажете про удаление?
– Это реально красная карточка. Я извинился перед Промесом. Не хотел навредить, но просто не мог остановиться, чтобы избежать контакта. Так вышло случайно по инерции движения.
– Что сказал Промес, он понял тебя?
– Он ничего не сказал. Это больно, реально больно.
- Нобоа удалили на 66-й минуте игры.
- До этого он реализовал пенальти в ворота «Спартака».
- «Сочи» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
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Источник: «Спорт-Экспресс»