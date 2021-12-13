Нобоа: «Я извинился перед Промесом. Это реально красная карточка»

Кристиан извинился перед Промесом, значит настоящий спортсмен, здорово сегодня сыграл, молодец! Кристиан украшение российского чемпионата и Сочи. Ах, какие же он банки ложил за Ростов. Не хватает сейчас такого игрока Краснодару после Маурисио Перейра!
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал свое удаление в матче 18-го тура РПЛ против «Спартака» (3:0).
– Что вы скажете про удаление?
– Это реально красная карточка. Я извинился перед Промесом. Не хотел навредить, но просто не мог остановиться, чтобы избежать контакта. Так вышло случайно по инерции движения.
– Что сказал Промес, он понял тебя?
– Он ничего не сказал. Это больно, реально больно.
- Нобоа удалили на 66-й минуте игры.
- До этого он реализовал пенальти в ворота «Спартака».
- «Сочи» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
Красная карточка Нобоа за жуткий фол в центреКристиан догнал Промеса, но зачем-то не схватил за футболку, а наступил на ахилл – Иванов отправил эквадорца в раздевалкуВключайся на последние 20 минут нашего футбола в 2021 году:https://t.co/tF6hVtRRgj pic.twitter.com/pvz677FcAd— Матч ТВ (@MatchTV) December 13, 2021