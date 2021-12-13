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  • ⚡ Жеребьевка Лиги чемпионов будет переиграна. Начало – в 17:00

⚡ Жеребьевка Лиги чемпионов будет переиграна. Начало – в 17:00

13 декабря 2021, 15:44
39

Жеребьевка Лиги чемпионов будет проведена повторно. Об этом сообщил УЕФА.

Во время первой жеребьевки была допущена ошибка. Андрей Аршавин, который принимал участие в жеребьевке, вытянул в соперники «Вильярреалу» шар с «Манчестер Юнайтед». Команды встречались в одной группе ЛЧ и по регламенту не могут сыграть в 1/8 финала.

Когда определялся соперник «Атлетико», в корзине не было «МЮ», но был «Ливерпуль». Клубы тоже играли на групповом этапе.

«Из-за технической проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика, который сообщает официальным лицам УЕФА, какие команды имеют право играть друг с другом, была допущена серьезная ошибка в жеребьевке», – говорится в заявлении УЕФА.

Новая жеребьевка пройдет сегодня в 17:00 по московскому времени.

Источник: твиттер УЕФА
Лига чемпионов
Комментарии (39)
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vladik12
1639399846
УЕФА, поди, 100 раз уже пожалел, что доверил какое-то серьезное дело русскому))).
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vladik12
1639399934
Это прям в стиле Аршавиньи - устроить цирк на ровном месте. Причем там, где его никогда не было).
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(Меня за банили)
1639399943
Регламент есть регламент. Это у нас можно любой регламент в угоду известной команды поменять.
Ответить
vladik12
1639399961
Аршавинья сделал все, чтобы эту жеребьевку запомнили надолго). И его, конечно же.
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gut_man89@mail.ru
1639400104
Андрюша, уже УЕФА сказал что это их проблемы...
Ответить
Ollegator
1639400133
"Ваши ожидания - ваши проблемы")))
Ответить
nik55
1639401084
чипсоед зажигает
Ответить
Garrincha58
1639401557
давно пора проводить жеребьёвку на компьютере ошибок точно не будет
Ответить
Красногорск_Фан
1639403268
А доставать снова будет Аршавин и смеяться его легендарным смехом? Жесть
Ответить
фанат джигурды
1639403456
Ой, Вань, гляди какие клоуны. (с)
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