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    ⚡ Жеребьевка Лиги чемпионов будет переиграна. Начало – в 17:00

    Жеребьевка Лиги чемпионов будет проведена повторно. Об этом сообщил УЕФА.

    Во время первой жеребьевки была допущена ошибка. Андрей Аршавин, который принимал участие в жеребьевке, вытянул в соперники «Вильярреалу» шар с «Манчестер Юнайтед». Команды встречались в одной группе ЛЧ и по регламенту не могут сыграть в 1/8 финала.

    Когда определялся соперник «Атлетико», в корзине не было «МЮ», но был «Ливерпуль». Клубы тоже играли на групповом этапе.

    «Из-за технической проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика, который сообщает официальным лицам УЕФА, какие команды имеют право играть друг с другом, была допущена серьезная ошибка в жеребьевке», – говорится в заявлении УЕФА.

    Новая жеребьевка пройдет сегодня в 17:00 по московскому времени.

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    Источник: твиттер УЕФА

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    Комментарии42
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      Рейтинг: +3868

      ySS 52 минуты назад

      "...вот оно чё, михалыч...")
      Аршавин... в Гуантанамо его, агента свр!)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5517

      Ганнибал Лектор 56 минут назад

      Андрюху и здесь подставили, как тогда, в 2012

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10748

      BRO_football 58 минут назад

      Аршавин не виноват. Организаторы сами накосячили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13224

      Hektor 84 1 час назад

      Надо было вместо гундявого Володьку позвать)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +613

      99-й 1 час назад

      Аршавин то не причем его дело шары щупать, а не регламенты знать. А вот организаторы обделались.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3173

      Красногорск_Фан > 99-й 1 час назад

      По щупанью шаров у нас есть кормитель скатов уже

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2070

      фанат джигурды 1 час назад

      Ой, Вань, гляди какие клоуны. (с)

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3173

      Красногорск_Фан 1 час назад

      А доставать снова будет Аршавин и смеяться его легендарным смехом? Жесть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22038

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Неужели опять русские хакеры?..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1346

      Parham > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Петров и Баширов!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7691

      FanatSerj > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Хуже, газа мало, шары нагреть нормально не получилось )))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      qawzsexdr 1 час назад

      Как не удивительно, виноват тот кто ложил шары в чашу, а не Андрюшка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15343

      Garrincha58 2 часа назад

      давно пора проводить жеребьёвку на компьютере ошибок точно не будет

      2
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      Рейтинг: +22398

      bset > Garrincha58 1 час назад

      Тогда будет еще больше вопросов, не запрограммированы ли результаты заранее. Даже на онлайн казино если посмотреть, игроки играют не с компьютером, а с настоящим крупье, и лишь отдают ему команды удаленно и через веб-камеру смотрят, как он разыгрывает игру.

      0
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      Рейтинг: +445

      sergey610 > Garrincha58 1 час назад

      как на выборах

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