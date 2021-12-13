⚡ Жеребьевка Лиги чемпионов будет переиграна. Начало – в 17:00

Жеребьевка Лиги чемпионов будет проведена повторно. Об этом сообщил УЕФА.

Во время первой жеребьевки была допущена ошибка. Андрей Аршавин, который принимал участие в жеребьевке, вытянул в соперники «Вильярреалу» шар с «Манчестер Юнайтед». Команды встречались в одной группе ЛЧ и по регламенту не могут сыграть в 1/8 финала.

Когда определялся соперник «Атлетико», в корзине не было «МЮ», но был «Ливерпуль». Клубы тоже играли на групповом этапе.

«Из-за технической проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика, который сообщает официальным лицам УЕФА, какие команды имеют право играть друг с другом, была допущена серьезная ошибка в жеребьевке», – говорится в заявлении УЕФА.

Новая жеребьевка пройдет сегодня в 17:00 по московскому времени.