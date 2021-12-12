Тимофеев, Уткин, Карапузов – в старте «Ахмата»; Набиуллин, Глушаков, Мирзов выйдут у «Химок»

Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Химками».

«Ахмат»: Шелия, Семeнов, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Карапузов, Харин, Архипов.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Уциев, Лысцов, Быстров, Швец, Садулаев, Полярус, Адуев, Иналкаев, Конате, Себай.

«Химки»: Лантратов, Набиуллин, Карпов, Дагерстол, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Соколов.

Запасные: Генералов, Сычeв, Давидян, Сабович, Жумабеков, Долгов, Массуренко, Садыгов.