Тимофеев, Уткин, Карапузов – в старте «Ахмата»; Набиуллин, Глушаков, Мирзов выйдут у «Химок»

Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Химками».
«Ахмат»: Шелия, Семeнов, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Карапузов, Харин, Архипов.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Уциев, Лысцов, Быстров, Швец, Садулаев, Полярус, Адуев, Иналкаев, Конате, Себай.
«Химки»: Лантратов, Набиуллин, Карпов, Дагерстол, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Соколов.
Запасные: Генералов, Сычeв, Давидян, Сабович, Жумабеков, Долгов, Массуренко, Садыгов.
- Матч начнется в 16:30 по Москве.
Источник: Бомбардир.ру