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    Тимофеев, Уткин, Карапузов – в старте «Ахмата»; Набиуллин, Глушаков, Мирзов выйдут у «Химок»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Химками».

    «Ахмат»: Шелия, Семeнов, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Карапузов, Харин, Архипов.

    Запасные: Гудиев, Мелихов, Уциев, Лысцов, Быстров, Швец, Садулаев, Полярус, Адуев, Иналкаев, Конате, Себай.

    «Химки»: Лантратов, Набиуллин, Карпов, Дагерстол, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Соколов.

    Запасные: Генералов, Сычeв, Давидян, Сабович, Жумабеков, Долгов, Массуренко, Садыгов.

    • Матч начнется в 16:30 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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