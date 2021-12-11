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    Кафанов – об 1:4 от «Урала»: «Ростов» был лучше по всем показателям»

    Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов оценил исход матча 18-го тура РПЛ против «Урала» (1:4). Все голы забиты в первом тайме.

    «Шестая минута, 2:0 – это предопределило ход дальнейшей борьбы. Не сразу отошли после этих двух пропущенных мячей, но затем взяли инициативу в свои руки, заработав пенальти. Потом пропустили несколько контратак, в которых «Урал» свои шансы реализовал. Мы создали больше моментов и ударов было больше. Мы владели мячом значительную часть времени. По всем показателям мы были лучше, но проиграли 1:4.

    Я не могу упрекнуть игроков в отсутствии самоотдачи. Они не были мысленно в отпуске, а готовились серьeзно. Наши ошибки соперники использовали, а мы их – нет», – сказал Кафанов.

    • «Ростов» опустился в зону переходных матчей.
    • «Урал» ее покинул.
    • Команды ушли в отпуск.

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    Источник: официальный сайт «Ростова»

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    11.12.2021 23:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6584

      Томик 59 минут назад

      Всё было под контролем, короче.

      0
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      Рейтинг: +6268

      vladik12 1 час назад

      Че, не все дома?

      0
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      Рейтинг: +3139

      CSKA57 1 час назад

      Виталий Витальевич, а Вы оказывается юморист!

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      Рейтинг: +8553

      САДЫЧОК 1 час назад

      Кафанов , у тебя Терентьев и Калинин НИКАКУЩИЕ играют , в каждом матче .Думай прежде , чем выставлять состав !

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      Рейтинг: +12202

      Cleaner 1 час назад

      Кафанов – об 1:4 от «Урала»: «Ростов» был лучше по всем показателям».

      И сборная России была "лучше по всем показателям". Однако Хорваты на ЧМ, а наша сборная... Там же, где и Карпинско-Кафановский Ростов...

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