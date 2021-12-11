Кафанов – об 1:4 от «Урала»: «Ростов» был лучше по всем показателям»

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов оценил исход матча 18-го тура РПЛ против «Урала» (1:4). Все голы забиты в первом тайме.

«Шестая минута, 2:0 – это предопределило ход дальнейшей борьбы. Не сразу отошли после этих двух пропущенных мячей, но затем взяли инициативу в свои руки, заработав пенальти. Потом пропустили несколько контратак, в которых «Урал» свои шансы реализовал. Мы создали больше моментов и ударов было больше. Мы владели мячом значительную часть времени. По всем показателям мы были лучше, но проиграли 1:4.

Я не могу упрекнуть игроков в отсутствии самоотдачи. Они не были мысленно в отпуске, а готовились серьeзно. Наши ошибки соперники использовали, а мы их – нет», – сказал Кафанов.

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