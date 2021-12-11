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  • Кафанов – об 1:4 от «Урала»: «Ростов» был лучше по всем показателям»

Кафанов – об 1:4 от «Урала»: «Ростов» был лучше по всем показателям»

11 декабря 2021, 23:54
7

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов оценил исход матча 18-го тура РПЛ против «Урала» (1:4). Все голы забиты в первом тайме.

«Шестая минута, 2:0 – это предопределило ход дальнейшей борьбы. Не сразу отошли после этих двух пропущенных мячей, но затем взяли инициативу в свои руки, заработав пенальти. Потом пропустили несколько контратак, в которых «Урал» свои шансы реализовал. Мы создали больше моментов и ударов было больше. Мы владели мячом значительную часть времени. По всем показателям мы были лучше, но проиграли 1:4.

Я не могу упрекнуть игроков в отсутствии самоотдачи. Они не были мысленно в отпуске, а готовились серьeзно. Наши ошибки соперники использовали, а мы их – нет», – сказал Кафанов.

  • «Ростов» опустился в зону переходных матчей.
  • «Урал» ее покинул.
  • Команды ушли в отпуск.

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Источник: официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Урал Кафанов Виталий
Комментарии (7)
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САДЫЧОК
1639257770
Кафанов , у тебя Терентьев и Калинин НИКАКУЩИЕ играют , в каждом матче .Думай прежде , чем выставлять состав !
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CSKA57
1639257823
Виталий Витальевич, а Вы оказывается юморист!
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vladik12
1639260112
Че, не все дома?
Ответить
Томик
1639260307
Всё было под контролем, короче.
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Боцман59rus
1639280897
_ у Слуцкого научился? ...тот у нас великий мастер силу прыжков и ооталкиваний подсчитывать, не забывая про ускорения и xg. Домохозяйкам заходит на ура, такое словоблудие, особенно после слитых матчей
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paracetamol
1639288923
Если лучше были, чего же прос.рали как дети малые?
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NewLife
1639297275
Если ГТ делает такие оценки после 1-4, то это негодный тренер, ставящий эмоции выше разума.
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