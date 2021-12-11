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    «Динамо» – об игре с «Зенитом»: «Важнейший матч года!»

    Пресс-служба «Динамо» обратилась к фанатам в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Зенита». Он состоится завтра, 12 декабря.

    «Важнейший матч года – уже завтра! Покупай билеты на матч и приходи поддержать команду» – написали динамовцы.

    • Победитель матча уйдет на зимнюю паузу лидером таблицы.
    • В 1-м круге «Зенит» разгромил «Динамо» в Санкт-Петербурге.
    • На этой неделе «Зенит» сыграл вничью с «Челси» (3:3) в Лиге чемпионов.

    «Центральная игра первой части чемпионата». РПЛ выпустила промо к матчу «Динамо» – «Зенит»

    «Главное событие – впереди»: «Динамо» выпустило проморолик к игре с «Зенитом»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Динамо»

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    11.12.2021 23:08
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