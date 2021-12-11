«Динамо» – об игре с «Зенитом»: «Важнейший матч года!»

Пресс-служба «Динамо» обратилась к фанатам в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Зенита». Он состоится завтра, 12 декабря.
«Важнейший матч года – уже завтра! Покупай билеты на матч и приходи поддержать команду» – написали динамовцы.
- Победитель матча уйдет на зимнюю паузу лидером таблицы.
- В 1-м круге «Зенит» разгромил «Динамо» в Санкт-Петербурге.
- На этой неделе «Зенит» сыграл вничью с «Челси» (3:3) в Лиге чемпионов.
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Источник: твиттер «Динамо»