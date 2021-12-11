«Центральная игра первой части чемпионата». РПЛ выпустила промо к матчу «Динамо» – «Зенит»

Пресс-служба РПЛ подготовила проморолик к матчу 18-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом». Он состоится завтра, 12 декабря.

«Матч, который не нуждается в дополнительном представлении. Центральная игра первой части чемпионата», – написала лига.

Победитель матча уйдет на зимнюю паузу лидером таблицы.

В 1-м круге «Зенит» разгромил «Динамо» в Санкт-Петербурге.

На этой неделе «Зенит» сыграл вничью с «Челси» (3:3) в Лиге чемпионов.

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«Главное событие – впереди»: «Динамо» выпустило проморолик к игре с «Зенитом»