«Центральная игра первой части чемпионата». РПЛ выпустила промо к матчу «Динамо» – «Зенит»

Пресс-служба РПЛ подготовила проморолик к матчу 18-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом». Он состоится завтра, 12 декабря.
«Матч, который не нуждается в дополнительном представлении. Центральная игра первой части чемпионата», – написала лига.
- Победитель матча уйдет на зимнюю паузу лидером таблицы.
- В 1-м круге «Зенит» разгромил «Динамо» в Санкт-Петербурге.
- На этой неделе «Зенит» сыграл вничью с «Челси» (3:3) в Лиге чемпионов.
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«Главное событие – впереди»: «Динамо» выпустило проморолик к игре с «Зенитом»
Источник: твиттер РПЛ