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    АПЛ. «Ливерпуль» переиграл «Астон Виллу» Джеррарда, «Арсенал» разгромил «Саутгемптон», «Челси» вырвал победу над «Лидсом»

    Стивен Джеррард впервые побывал на «Энфилд Роуд» в качестве главного тренера. Его «Астон Вилла» минимально проиграла «Ливерпулю», который занимает второе место.

    «Арсенал» разгромил дома «Саутгемптон». Один из мячей забил центральный защитник Габриэль.

    Мартин Эдегор забил в трех своих последних матчах АПЛ. При этом за первые 25 матчей в турнире он забил всего два гола.

    «Челси» вырвал три очка в матче с «Лидсом». Два гола с пенальти забил полузащитник сборной Италии Жоржиньо.

    Рафинья забил седьмой гол в сезоне АПЛ, побив результат прошлого сезона (шесть мячей).

    Англия. АПЛ. 16-й тур

    Арсенал – Саутгемптон – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ляказетт, 21; 2:0 – Эдегор, 27; 3:0 – Габриэль, 62.

    Ливерпуль – Астон Вилла – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Салах, 67 (с пенальти).

    Челси – Лидс – 3:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Рафинья, 28 (с пенальти); 1:1 – Маунт, 42; 2:1 – Жоржиньо, 58 (с пенальти); 2:2 – Гелхардт, 83; 3:2 – Жоржиньо, 90+2 (с пенальти).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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