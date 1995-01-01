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    Бундеслига. «Бавария» выиграла у «Майнца», Тедеско начал в «Лейпциге» с разгрома «Боруссии» М и другие результаты

    Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско стартовал в «Лейпциге» с победы. Его команда в 15-м туре чемпионата Германии победила «Боруссию» из Менхенгладбаха.

    «Бавария» укрепилась на первом месте после победы над «Майнцем». Дортмундская «Боруссия» не смогла обыграть выходца из второй Бундеслиги «Бохум».

    Германия. Бундеслига. 15-й тур

    Бавария – Майнц – 2:1 (1:0)

    Голы: 0:1 – Онисиво, 22; 1:1 – Коман, 53; 2:1 – Мусиала, 74.

    Бохум – Боруссия Д – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Полтер, 40 (с пенальти); 1:1 – Брандт, 85.

    Лейпциг – Боруссия М – 4:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Гвардиол, 21; 2:0 – Силва, 33; 2:1 – Бенсебаини, 88; 3:1 – Нкунку, 90+1; 4:1 – Хенрикс, 90+4.

    Фрайбург – Хоффенхайм – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Раум, 3; 1:1 – Шлоттербек, 21; 1:2 – Ричардс, 90+5.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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