Сборная России проведет мартовские стыковые матчи на стадионе «Лужники»

Пресс-служба РФС назвала место проведения стыковых игр отбора ЧМ-2022.
Сборная России сыграет на московском стадионе «Лужники».
«Мы рады объявить, что сборная России возвращается в «Лужники», где проведет, как мы надеемся, два важнейших матча первой половины 2022 года.
Рассчитываем, что ситуация позволит заполнить трибуны, и болельщики окажут команде ту поддержку, которая будет необходима для победы!» – сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
- В полуфинале россияне дома встретятся с Польшей.
- В случае победы команда Валерия Карпина примет Швецию или Чехию.
- Матчи состоятся 24 и 29 марта.
Источник: Официальный сайт РФС