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    Сборная России проведет мартовские стыковые матчи на стадионе «Лужники»

    Пресс-служба РФС назвала место проведения стыковых игр отбора ЧМ-2022.

    Сборная России сыграет на московском стадионе «Лужники».

    «Мы рады объявить, что сборная России возвращается в «Лужники», где проведет, как мы надеемся, два важнейших матча первой половины 2022 года.

    Рассчитываем, что ситуация позволит заполнить трибуны, и болельщики окажут команде ту поддержку, которая будет необходима для победы!» – сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4135

      _Marqella_ 17 минут назад

      Откровенно,странное решение...

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      Рейтинг: +4917

      Semenycch 37 минут назад

      Знаете какая температура обычно держится в Москве 24 марта? Привожу: 2021год +6, 2020 год +3, 2019 год +1, 2018 год + 1. Другими словами 24 марта в следующем году с высокой долей вероятности температура в Москве будет чуть выше нуля! В каком состоянии будет газон? Зачем вообще это нужно? Или для руководителей РФС за МКАД России нет? Проведение матчей в Москве при заведомо плохой погоде это помощь говно тренеру сборной или наоборот вред? Матча с Хорватией мало?

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      Рейтинг: +15316

      Garrincha58 47 минут назад

      на снегу??? неужели нельзя в Сочи или Краснодаре или под крышей в Питере или у нас в марте лето??? опять тупят в РФСе

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