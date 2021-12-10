Сборная России проведет мартовские стыковые матчи на стадионе «Лужники»

Пресс-служба РФС назвала место проведения стыковых игр отбора ЧМ-2022.

Сборная России сыграет на московском стадионе «Лужники».

«Мы рады объявить, что сборная России возвращается в «Лужники», где проведет, как мы надеемся, два важнейших матча первой половины 2022 года.

Рассчитываем, что ситуация позволит заполнить трибуны, и болельщики окажут команде ту поддержку, которая будет необходима для победы!» – сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.