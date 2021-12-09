ЦСКА обратился в МВД и ФСБ для расследования отключения камер на стадионе во время игры с «Зенитом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что ЦСКА попросил правоохранительные органы узнать причину отключения видеокамер на «ВЭБ Арене» в ходе матча 16-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).
«ЦСКА проводит большую работу по решению проблемы. Клуб обратился с запросом в МВД и ФСБ, чтобы провели расследование по факту отключения записи видеокамер на стадионе.
Также клуб намерен провести расследование по факту проноса большого количества пиротехники на территорию стадиона, тогда как на входных группах арены у болельщиков запрещенных предметов не было найдено.
Считаю, что ЦСКА активно работает в направлении решения проблемы и не сидит сложа руки», – сказал Григорьянц.
- За использование файеров на стадионе ЦСКА наказали закрытием фанатской трибуны на 2 матча (1 – условно).
- Также клуб оштрафовали на 535 тысяч рублей, из которых 300 тысяч – за необеспечение безопасности.
Источник: «Р-Спорт»