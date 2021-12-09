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    ЦСКА обратился в МВД и ФСБ для расследования отключения камер на стадионе во время игры с «Зенитом»

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что ЦСКА попросил правоохранительные органы узнать причину отключения видеокамер на «ВЭБ Арене» в ходе матча 16-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

    «ЦСКА проводит большую работу по решению проблемы. Клуб обратился с запросом в МВД и ФСБ, чтобы провели расследование по факту отключения записи видеокамер на стадионе.

    Также клуб намерен провести расследование по факту проноса большого количества пиротехники на территорию стадиона, тогда как на входных группах арены у болельщиков запрещенных предметов не было найдено.

    Считаю, что ЦСКА активно работает в направлении решения проблемы и не сидит сложа руки», – сказал Григорьянц.

    • За использование файеров на стадионе ЦСКА наказали закрытием фанатской трибуны на 2 матча (1 – условно).
    • Также клуб оштрафовали на 535 тысяч рублей, из которых 300 тысяч – за необеспечение безопасности.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23276

      vladimir-7 1 час назад

      ЦСКА серьёзные силы подключает, это хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13002

      житель СПб 1 час назад

      Не понял цели ЦСКА... Как говорил Генпрокурор СССР, напутствуя своих следователей : "Главное, чтобы в ходе следственных действий не выйти на самих себя...". Нет сомнений в том, что камеры были выключены кем то из стороны ЦСКА. Не верю, что ЦСКА всерьез хочет в этом разобраться. Разве что - это демонстрация, скрывающая истинные намерения.

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      ...
      Рейтинг: +23276

      vladimir-7 > житель СПб 1 час назад

      Естественно не Зенит, не переживай, тут внутри ЦСКА
      надо разобраться.

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