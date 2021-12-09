ЦСКА оштрафован на 535 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»

КДК РФС наказал ЦСКА крупным штрафом по итогам матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом».
Столичный клуб наказан закрытием фанатской трибуны на два матча (один – условно) и оштрафован на 300 тысяч рублей за «необеспечение общественной безопасности, поставившее под угрозу жизнь и здоровье лиц, присутствующих на стадионе».
Также КДК оштрафовал ЦСКА на 125 тысяч рублей за использование зрителями пиротехники, на 60 тысяч за скандирование зрителями ненормативной лексики и на 50 тысяч за нарушение санитарного регламента. Общая сумма штрафа составила 535 тысяч рублей.
«Зенит» по итогам матча оштрафован на 90 тысяч рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики.
- После финального свистка болельщиков ЦСКА около часа не выпускали со стадиона.
- Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.
- Полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.
- Фанаты большинства клубов РПЛ покинули трибуны во время матчей 17-го тура в знак протеста с действиями полиции.
«РБ-Спорт»: КДК закрыл фанатскую трибуну ЦСКА на одну игру по итогам матча с «Зенитом»
Источник: сайт РФС