ЦСКА оштрафован на 535 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»

КДК РФС наказал ЦСКА крупным штрафом по итогам матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом».

Столичный клуб наказан закрытием фанатской трибуны на два матча (один – условно) и оштрафован на 300 тысяч рублей за «необеспечение общественной безопасности, поставившее под угрозу жизнь и здоровье лиц, присутствующих на стадионе».

Также КДК оштрафовал ЦСКА на 125 тысяч рублей за использование зрителями пиротехники, на 60 тысяч за скандирование зрителями ненормативной лексики и на 50 тысяч за нарушение санитарного регламента. Общая сумма штрафа составила 535 тысяч рублей.

«Зенит» по итогам матча оштрафован на 90 тысяч рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики.

После финального свистка болельщиков ЦСКА около часа не выпускали со стадиона.

Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.

Полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.

Фанаты большинства клубов РПЛ покинули трибуны во время матчей 17-го тура в знак протеста с действиями полиции.

«РБ-Спорт»: КДК закрыл фанатскую трибуну ЦСКА на одну игру по итогам матча с «Зенитом»