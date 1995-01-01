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    ЦСКА оштрафован на 535 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»

    КДК РФС наказал ЦСКА крупным штрафом по итогам матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом».

    Столичный клуб наказан закрытием фанатской трибуны на два матча (один – условно) и оштрафован на 300 тысяч рублей за «необеспечение общественной безопасности, поставившее под угрозу жизнь и здоровье лиц, присутствующих на стадионе».

    Также КДК оштрафовал ЦСКА на 125 тысяч рублей за использование зрителями пиротехники, на 60 тысяч за скандирование зрителями ненормативной лексики и на 50 тысяч за нарушение санитарного регламента. Общая сумма штрафа составила 535 тысяч рублей.

    «Зенит» по итогам матча оштрафован на 90 тысяч рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики.

    • После финального свистка болельщиков ЦСКА около часа не выпускали со стадиона.
    • Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.
    • Полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.
    • Фанаты большинства клубов РПЛ покинули трибуны во время матчей 17-го тура в знак протеста с действиями полиции.

    «РБ-Спорт»: КДК закрыл фанатскую трибуну ЦСКА на одну игру по итогам матча с «Зенитом»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 16:03
    Комментарии6
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      Рейтинг: +369

      petlyra 1 минуту назад

      КДК себе новогоднюю премию выписал. И с Питера немного щипнули.

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      Рейтинг: +4112

      _Marqella_ 12 минут назад

      Интересно, как то не справедливо, почему за одно и тоже нарушение Зенит наказан на 90к а ЦСКА на 60к ??? Зенитовцы ,что громче кричали???

      0
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      Рейтинг: +14912

      paracetamol 49 минут назад

      А Зенит-то за шо, за компанию?

      0
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      Рейтинг: +23265

      vladimir-7 1 час назад

      Вот к этим штрафным деньгам добавьте деньги из фондов РФС, РПЛ
      и штрафов полиции, заплатите их невинным людям, пострадавших
      от незаконного задержания.

      0
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      Рейтинг: +7649

      FanatSerj 2 часа назад

      Как никогда справедливо и Гинеру есть что на ус мотать и КДК приятно, без икры на Новый Год не останутся, ну и фанаты ещё одну вынужденную акцию проведут сидя дома )))

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      Рейтинг: +23265

      vladimir-7 > FanatSerj 54 минуты назад

      Это Динамо надо на ус мотать от возможных действий
      ВТБ, на примере действия ВЭБ на руководство клуба ЦСКА.

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