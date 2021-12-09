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  • ЦСКА оштрафован на 535 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»

ЦСКА оштрафован на 535 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»

9 декабря 2021, 16:03
13

КДК РФС наказал ЦСКА крупным штрафом по итогам матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом».

Столичный клуб наказан закрытием фанатской трибуны на два матча (один – условно) и оштрафован на 300 тысяч рублей за «необеспечение общественной безопасности, поставившее под угрозу жизнь и здоровье лиц, присутствующих на стадионе».

Также КДК оштрафовал ЦСКА на 125 тысяч рублей за использование зрителями пиротехники, на 60 тысяч за скандирование зрителями ненормативной лексики и на 50 тысяч за нарушение санитарного регламента. Общая сумма штрафа составила 535 тысяч рублей.

«Зенит» по итогам матча оштрафован на 90 тысяч рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики.

  • После финального свистка болельщиков ЦСКА около часа не выпускали со стадиона.
  • Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.
  • Полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.
  • Фанаты большинства клубов РПЛ покинули трибуны во время матчей 17-го тура в знак протеста с действиями полиции.

«РБ-Спорт»: КДК закрыл фанатскую трибуну ЦСКА на одну игру по итогам матча с «Зенитом»

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
Комментарии (13)
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FanatSerj
1639055649
Как никогда справедливо и Гинеру есть что на ус мотать и КДК приятно, без икры на Новый Год не останутся, ну и фанаты ещё одну вынужденную акцию проведут сидя дома )))
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vladimir-7
1639059941
Вот к этим штрафным деньгам добавьте деньги из фондов РФС, РПЛ и штрафов полиции, заплатите их невинным людям, пострадавших от незаконного задержания.
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paracetamol
1639060770
А Зенит-то за шо, за компанию?
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_Marqella_
1639062984
Интересно, как то не справедливо, почему за одно и тоже нарушение Зенит наказан на 90к а ЦСКА на 60к ??? Зенитовцы ,что громче кричали???
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petlyra
1639063612
КДК себе новогоднюю премию выписал. И с Питера немного щипнули.
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portero
1639064807
А шоу полицаев тоже клуб заказал??? Надо его за полицейский беспредел тоже наказать, миллиончиков на пять...
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