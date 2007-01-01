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    «РБ-Спорт»: КДК закрыл фанатскую трибуну ЦСКА на одну игру по итогам матча с «Зенитом»

    КДК РФС применил санкции к ЦСКА за необеспечение общественной безопасности на стадионе в матче 16-го тура РПЛ с «Зенитом».

    По информации «РБ-Спорт», столичный клуб наказан закрытием фанатской трибуны на одну игру.

    • После финального свистка болельщиков около часа не выпускали со стадиона.
    • Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.
    • Полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.
    • Фанаты большинства клубов РПЛ покинули трибуны во время матчей 17-го тура в знак протеста с действиями полиции.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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