«РБ-Спорт»: КДК закрыл фанатскую трибуну ЦСКА на одну игру по итогам матча с «Зенитом»

КДК РФС применил санкции к ЦСКА за необеспечение общественной безопасности на стадионе в матче 16-го тура РПЛ с «Зенитом».

По информации «РБ-Спорт», столичный клуб наказан закрытием фанатской трибуны на одну игру.

После финального свистка болельщиков ЦСКА около часа не выпускали со стадиона.

Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.

Полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.

Фанаты большинства клубов РПЛ покинули трибуны во время матчей 17-го тура в знак протеста с действиями полиции.

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