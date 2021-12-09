«РБ-Спорт»: КДК закрыл фанатскую трибуну ЦСКА на одну игру по итогам матча с «Зенитом»

КДК РФС применил санкции к ЦСКА за необеспечение общественной безопасности на стадионе в матче 16-го тура РПЛ с «Зенитом».
По информации «РБ-Спорт», столичный клуб наказан закрытием фанатской трибуны на одну игру.
- После финального свистка болельщиков ЦСКА около часа не выпускали со стадиона.
- Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.
- Полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.
- Фанаты большинства клубов РПЛ покинули трибуны во время матчей 17-го тура в знак протеста с действиями полиции.
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Источник: «РБ-Спорт»