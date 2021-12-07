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  • «Мутко против»: директор РПЛ по безопасности Мейтин покинет пост из-за инцидента с фанатами ЦСКА

«Мутко против»: директор РПЛ по безопасности Мейтин покинет пост из-за инцидента с фанатами ЦСКА

7 декабря 2021, 14:05
10

РПЛ пошла на кадровые решения после инцидента, связанного с матчем 16-го тура ЦСКА«Зенит» (0:2). Тогда сотни фанатов москвичей были задержаны на стадионе, а потом доставлены в полицейские участки.

«Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин ушел в отпуск с последующим увольнением.

Мейтина настойчиво попросили уйти в отставку из-за ситуации с болельщиками ЦСКА. Во время матча Мейтин находился на стадионе, однако сразу после финального свистка уехал со стадиона как ни в чем не бывало.

Глава РПЛ Ашот Хачатурянц был крайне недоволен действиями Мейтина (да и в принципе его работой по всей этой ситуации) и решение не заставило себя ждать. Мейтина попросили на выход», – написал телеграм-канал «Мутко против».

  • Мейтину в декабре исполнится 70 лет.
  • До работы в РПЛ он отвечал за безопасность в «Спартаке».
  • По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Севастиана Терлецкого, вслед за Мейтиным из РПЛ уйдет и исполнительный директор Сергей Чебан.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (10)
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JTherry
1638875699
проводили Мейтина на "заслуженную" пенсию... вообще-то гнать его надо было гораздо раньше, таких "инцидентов с болельщиками" было изрядное количество...
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R_a_i_n
1638878800
Как красиво. Нашли козла отпущения. Вроде бы и наказанные есть и полицаи не при делах.
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GoldPlayFIFARus9
1638880268
Вот, 1-й пошёл. Следующие на очереди должны быть мусора, а то кто-то там говорил, что ничего им не будет, мол правильно делали и бла-бла-бла. За беспредел должны отвечать те, кто это устроил. Хотя откровенно говоря выглядит так, что просто нашли козла отпущения, фанаты не должны отпускать это просто так
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vladimir-7
1638881606
Мейтин указание на задержание болельщиков дал и поехал домой, а теперь с Чебаном в шашки играть будут. В РПЛ процентов 90 надо убрать "специалистов" по футболу, да и в РФС не меньше, начиная с президента Дюкова. Газовая труба всех развратила, перекрыть её надо.
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Vitaga
1638884060
нашли крайнего стрелочника... уволили дедушку пенсионера что получал за синекуру приличные деньги. по сути ничего не делая. ситуацию это не изменит
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semm
1638885392
пусть увольняют кого хотят, а я бы наказал фанатов ЦСКА, хотя являюсь поклонником этого клуба. *** вашу медь, какие нежные фанаты стали у армейцев - ну подумаешь бока помяли, задержали; что же теперь ныть это обыденная жизнь - ОКОЛОФУТБОЛА называется.
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BRO_football
1638886174
Увольнение ничего не изменит. Будет такой же бардак с безопасностью на стадионах
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portero
1638886212
Он мог порешать , но слился? Попросили удалиться?
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maygli
1638893423
Это мне напоминает "зицпредседателя Фунта" из золотого телёнка. И таких номинальных руководителей в РФС полно. Замы командуют, крутят вертят, а случись что не так, всех собак на "руководителя и зицпредседателя в шею, на его место другого такого же и ничего поэтому не меняется. Пришёл дедушка футбол посмотреть, ни сном ни духом, как потом всё повернётся. )))
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