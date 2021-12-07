«Мутко против»: директор РПЛ по безопасности Мейтин покинет пост из-за инцидента с фанатами ЦСКА

РПЛ пошла на кадровые решения после инцидента, связанного с матчем 16-го тура ЦСКА – «Зенит» (0:2). Тогда сотни фанатов москвичей были задержаны на стадионе, а потом доставлены в полицейские участки.

«Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин ушел в отпуск с последующим увольнением.

Мейтина настойчиво попросили уйти в отставку из-за ситуации с болельщиками ЦСКА. Во время матча Мейтин находился на стадионе, однако сразу после финального свистка уехал со стадиона как ни в чем не бывало.

Глава РПЛ Ашот Хачатурянц был крайне недоволен действиями Мейтина (да и в принципе его работой по всей этой ситуации) и решение не заставило себя ждать. Мейтина попросили на выход», – написал телеграм-канал «Мутко против».