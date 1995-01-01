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    «Мутко против»: директор РПЛ по безопасности Мейтин покинет пост из-за инцидента с фанатами ЦСКА

    РПЛ пошла на кадровые решения после инцидента, связанного с матчем 16-го тура ЦСКА«Зенит» (0:2). Тогда сотни фанатов москвичей были задержаны на стадионе, а потом доставлены в полицейские участки.

    «Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин ушел в отпуск с последующим увольнением.

    Мейтина настойчиво попросили уйти в отставку из-за ситуации с болельщиками ЦСКА. Во время матча Мейтин находился на стадионе, однако сразу после финального свистка уехал со стадиона как ни в чем не бывало.

    Глава РПЛ Ашот Хачатурянц был крайне недоволен действиями Мейтина (да и в принципе его работой по всей этой ситуации) и решение не заставило себя ждать. Мейтина попросили на выход», – написал телеграм-канал «Мутко против».

    • Мейтину в декабре исполнится 70 лет.
    • До работы в РПЛ он отвечал за безопасность в «Спартаке».
    • По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Севастиана Терлецкого, вслед за Мейтиным из РПЛ уйдет и исполнительный директор Сергей Чебан.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +27277

      silver29 5 минут назад

      такие "мейтины" просиживают штаны во всех госучреждениях, посмотрите все партии и высшие посты государства занимают несменяемые и обнуленные старцы ((((((

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      Рейтинг: +4168

      R_a_i_n 8 минут назад

      Как красиво. Нашли козла отпущения. Вроде бы и наказанные есть и полицаи не при делах.

      0
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      Рейтинг: +18922

      JTherry 59 минут назад

      проводили Мейтина на "заслуженную" пенсию... вообще-то гнать его надо было гораздо раньше, таких "инцидентов с болельщиками" было изрядное количество...

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