«Мутко против»: директор РПЛ по безопасности Мейтин покинет пост из-за инцидента с фанатами ЦСКА

РПЛ пошла на кадровые решения после инцидента, связанного с матчем 16-го тура ЦСКА – «Зенит» (0:2). Тогда сотни фанатов москвичей были задержаны на стадионе, а потом доставлены в полицейские участки.
«Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин ушел в отпуск с последующим увольнением.
Мейтина настойчиво попросили уйти в отставку из-за ситуации с болельщиками ЦСКА. Во время матча Мейтин находился на стадионе, однако сразу после финального свистка уехал со стадиона как ни в чем не бывало.
Глава РПЛ Ашот Хачатурянц был крайне недоволен действиями Мейтина (да и в принципе его работой по всей этой ситуации) и решение не заставило себя ждать. Мейтина попросили на выход», – написал телеграм-канал «Мутко против».
- Мейтину в декабре исполнится 70 лет.
- До работы в РПЛ он отвечал за безопасность в «Спартаке».
- По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Севастиана Терлецкого, вслед за Мейтиным из РПЛ уйдет и исполнительный директор Сергей Чебан.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»