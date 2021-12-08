«Зенит» и «Ювентус» обменялись постами насчет первого места туринцев. Они заняли его благодаря ничьей «Челси» в Санкт-Петербурге

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«Зенит» обратился к «Ювентусу» после ничьей с «Челси» в шестом туре группы Лиги чемпионов (3:3). Потеря очков лондонцами помогла туринцам финишировать в квартете первыми.
«Пожалуйста, «Ювентус», – написали россияне, на что в Турине ответили гиф-картинкой с актером Леонардо Ди Каприо.
- «Зенит» добыл ничью против «Челси» на 90+4 минуте.
- 1-е место «Ювентуса» в группе означает, что в 1/8 финала команда сыграет со 2-м местом.
- «Зенит» финишировал в группе 3-м и сыграет в плей-офф Лиги Европы.
December 8, 2021