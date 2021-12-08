Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    «Зенит» и «Ювентус» обменялись постами насчет первого места туринцев. Они заняли его благодаря ничьей «Челси» в Санкт-Петербурге

    «Зенит» обратился к «Ювентусу» после ничьей с «Челси» в шестом туре группы Лиги чемпионов (3:3). Потеря очков лондонцами помогла туринцам финишировать в квартете первыми.

    «Пожалуйста, «Ювентус», – написали россияне, на что в Турине ответили гиф-картинкой с актером Леонардо Ди Каприо.

    • «Зенит» добыл ничью против «Челси» на 90+4 минуте.
    • 1-е место «Ювентуса» в группе означает, что в 1/8 финала команда сыграет со 2-м местом.
    • «Зенит» финишировал в группе 3-м и сыграет в плей-офф Лиги Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Ювентуса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.12.2021 23:31
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      anita27qt 36 минут назад

      Реальные CEKC Знaкoмcтвa в твоем городе. Без cмс и плaтных регистpаций, все aнонимнo----- http://bit.do/vipas

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +438

      Riot Zero > anita27qt 32 минуты назад

      Тебя уже давно бесплатно долбят?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3001

      ААМ 1 час назад

      Когда мимо ЛЧ, то остаётся только поздравлять соседа.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2810

      Spirit_78 1 час назад

      Забавно)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3467

      tarasofka 1 час назад

      хряк rain не согласен.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91904
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68280
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru