«Зенит» и «Ювентус» обменялись постами насчет первого места туринцев. Они заняли его благодаря ничьей «Челси» в Санкт-Петербурге

«Зенит» обратился к «Ювентусу» после ничьей с «Челси» в шестом туре группы Лиги чемпионов (3:3). Потеря очков лондонцами помогла туринцам финишировать в квартете первыми.

«Пожалуйста, «Ювентус», – написали россияне, на что в Турине ответили гиф-картинкой с актером Леонардо Ди Каприо.

«Зенит» добыл ничью против «Челси» на 90+4 минуте.

1-е место «Ювентуса» в группе означает, что в 1/8 финала команда сыграет со 2-м местом.

«Зенит» финишировал в группе 3-м и сыграет в плей-офф Лиги Европы.