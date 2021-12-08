«Зенит» и «Ювентус» обменялись постами насчет первого места туринцев. Они заняли его благодаря ничьей «Челси» в Санкт-Петербурге

«Зенит» обратился к «Ювентусу» после ничьей с «Челси» в шестом туре группы Лиги чемпионов (3:3). Потеря очков лондонцами помогла туринцам финишировать в квартете первыми.

«Пожалуйста, «Ювентус», – написали россияне, на что в Турине ответили гиф-картинкой с актером Леонардо Ди Каприо.