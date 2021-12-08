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  • «Зенит» и «Ювентус» обменялись постами насчет первого места туринцев. Они заняли его благодаря ничьей «Челси» в Санкт-Петербурге

«Зенит» и «Ювентус» обменялись постами насчет первого места туринцев. Они заняли его благодаря ничьей «Челси» в Санкт-Петербурге

8 декабря 2021, 23:31
9

«Зенит» обратился к «Ювентусу» после ничьей с «Челси» в шестом туре группы Лиги чемпионов (3:3). Потеря очков лондонцами помогла туринцам финишировать в квартете первыми.

«Пожалуйста, «Ювентус», – написали россияне, на что в Турине ответили гиф-картинкой с актером Леонардо Ди Каприо.

  • «Зенит» добыл ничью против «Челси» на 90+4 минуте.
  • 1-е место «Ювентуса» в группе означает, что в 1/8 финала команда сыграет со 2-м местом.
  • «Зенит» финишировал в группе 3-м и сыграет в плей-офф Лиги Европы.
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Источник: твиттер «Ювентуса»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Челси Ювентус
Комментарии (9)
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Spirit_78
1638997039
Забавно)
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ААМ
1638997145
Когда мимо ЛЧ, то остаётся только поздравлять соседа.
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Benifacto
1639011813
«Пожалуйста, «Ювентус» чето либо слепой либо че за перевод:? с каких пор слово с проходом(выходом)у вас переводиться как пожалуйста?
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Ганнибал Лектор
1639018353
Надо было не проигрывать Ювентусу дома, и тогда можно было также после игры с Челси
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Psih86
1639021927
Да какая разница с какого места, там плюс минус одинаковые команды.
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