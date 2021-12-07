«Бавария» сыграет с «Барселоной» без Гнабри и Горецки

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман в преддверии матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» сообщил об отсутствии Сержа Гнабри. У него проблемы с приводящей мышцей, с каталонцами он не сыграет.
Также не готовы к матчу Леон Горецка и форвард Эрик Чупо-Мотинг.
- Встреча состоится в среду, 8 декабря.
- Начало – в 23:00 мск.
- «Барсе» нужно побеждать «Баварию», чтобы выйти в плей-офф ЛЧ независимо от результата матча «Бенфика» – «Динамо» К.
Педри, Фати и Роберто не попали в заявку «Барселоны» на матч с «Баварией»
Источник: твиттер «Баварии»