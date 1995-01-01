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    «Бавария» сыграет с «Барселоной» без Гнабри и Горецки

    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман в преддверии матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» сообщил об отсутствии Сержа Гнабри. У него проблемы с приводящей мышцей, с каталонцами он не сыграет.

    Также не готовы к матчу Леон Горецка и форвард Эрик Чупо-Мотинг.

    • Встреча состоится в среду, 8 декабря.
    • Начало – в 23:00 мск.
    • «Барсе» нужно побеждать «Баварию», чтобы выйти в плей-офф ЛЧ независимо от результата матча «Бенфика»«Динамо» К.

    Педри, Фати и Роберто не попали в заявку «Барселоны» на матч с «Баварией»

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    Источник: твиттер «Баварии»

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    Сегодня, 16:19
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +54919

      portero 9 минут назад

      Поможет ли это Барселоне? ...

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