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    Педри, Фати и Роберто не попали в заявку «Барселоны» на матч с «Баварией»

    «Барселона» назвала футболистов, которые отправились в Мюнхен на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».

    В заявку команды из-за различных травм не попали Ансу Фати, Педри, Мартин Брайтвайт, Серхио Агуэро и Серхи Роберто.

    • Встреча состоится в среду, 8 декабря.
    • Начало – в 23:00 мск.
    • «Барсе» нужно побеждать «Баварию», чтобы выйти в плей-офф ЛЧ независимо от результата матча «Бенфика»«Динамо» К.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Барселоны»

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