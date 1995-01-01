Педри, Фати и Роберто не попали в заявку «Барселоны» на матч с «Баварией»

«Барселона» назвала футболистов, которые отправились в Мюнхен на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».
В заявку команды из-за различных травм не попали Ансу Фати, Педри, Мартин Брайтвайт, Серхио Агуэро и Серхи Роберто.
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«Барселона» назвала футболистов, которые отправились в Мюнхен на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».
В заявку команды из-за различных травм не попали Ансу Фати, Педри, Мартин Брайтвайт, Серхио Агуэро и Серхи Роберто.