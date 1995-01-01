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    Ибрагимович – о трансфере Чалханоглу из «Милана» в «Интер»: «Он воспользовался трагедией с Эриксеном»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал летний трансфер уже экс-партнера Хакана Чалханоглу в «Интер». По словам шведа, переходу помогла ситуация с Кристианом Эриксеном.

    «До инцидента с Эриксеном у Чалханоглу не было предложений ни от одного клуба. Он воспользовался трагедией, [перейдя в «Интер»]» – сказал Ибрагимович.

    • Во время Евро-2020 у Эриксена остановилось сердце. Ему пришлось остановить карьеру, из-за чего «Интеру» пришлось искать замену датчанину.
    • В итоге «Интер» подписал Чалханоглу как свободного агента.
    • В текущем сезоне Серии А Чалханоглу провел 14 матчей, забил 5 голов, сделал столько же ассистов.

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    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 16:06
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      gfnggfhj 36 минут назад

      На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
      советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
      работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

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      Рейтинг: +22324

      bset 36 минут назад

      И что? У клуба игрок выпал. Да, жалко, да, чуть трагедия случилась. Но играть-то кем-то нужно. А так про любого можно перешедшего сказать, что он воспользовался.

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