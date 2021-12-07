Ибрагимович – о трансфере Чалханоглу из «Милана» в «Интер»: «Он воспользовался трагедией с Эриксеном»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал летний трансфер уже экс-партнера Хакана Чалханоглу в «Интер». По словам шведа, переходу помогла ситуация с Кристианом Эриксеном.

«До инцидента с Эриксеном у Чалханоглу не было предложений ни от одного клуба. Он воспользовался трагедией, [перейдя в «Интер»]» – сказал Ибрагимович.