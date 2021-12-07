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  • Литвинов: «Витория может напихать. Перед ЦСКА сказал: «Не надо думать, что ты молодой игрок»

Литвинов: «Витория может напихать. Перед ЦСКА сказал: «Не надо думать, что ты молодой игрок»

7 декабря 2021, 12:59
3

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о работе под руководством Руя Витории.

«Все тренеры разные. У каждого свой подход. Не думаю, что все русские тренеры не дают прогрессировать молодым игрокам. Но Руй Витория, учитывая его опыт работы в «Бенфике», делает ставку на то, что ребята из академии подходят к основе и им уже надо давать шанс.

Перед матчем с ЦСКА Витория сказал мне: «Не надо думать, что ты молодой игрок. Тебе 20 лет, для Европы это вполне нормальный возраст, чтобы начинать постоянно играть на этом уровне».

Если ты ошибся, Витория может напихать или подсказать, как исправить ситуацию.

Изменился ли Руй после слухов о Ваноли? Нет, Витория большой профессионал. То, что пишут СМИ, его, как и игроков, не касается. Он продолжает работать так же и ставит задачу побеждать в каждой игре», – сказал Литвинов в программе «Футбол России».

  • Витория принял команду летом.
  • «Спартак» идет 9-м в РПЛ и 2-м в группе ЛЕ.
  • Сообщалось, что Паоло Ваноли возглавит «Спартак» 16 декабря.

Литвинов: «Спартак» способен занять первое место в группе в ЛЕ и приблизиться к топ-3 РПЛ»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Литвинов Руслан Витория Руй
Комментарии (3)
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alefreddy
1638872132
Звезда уже везде интервью раздает может себя лидером почувствовал
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alefreddy
1638872334
Холанд, Фоден и Винисиус – самые дорогие нападающие до 23 лет и Литвинов тоже правда полузащитник
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zigbert
1638897291
Обычный тренер, не хуже и не лучше других. Только вот "напиханием" тренера не каждого игрока научишь играть.
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