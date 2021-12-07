Литвинов: «Спартак» способен занять первое место в группе в ЛЕ и приблизиться к топ-3 РПЛ»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов считает, что столичный клуб может занять первое место в группе Лиги Европы.
«Спартак» может занять первое место в группе в Лиге Европы, и, побеждая в Сочи, мы можем подняться в турнирной таблице РПЛ и приблизиться к первой тройке. Поэтому я буду надеяться и верить, что сложится так, как мы все хотим.
«Спартак» должен находиться вверху таблицы, мы пытаемся сделать все», – сказал Литвинов.
- В четверг, 9 декабря, «Спартак» сыграет на выезде с «Легией» в 6-м туре группового этапа ЛЕ.
- Для выхода в евровесну москвичам достаточно не проиграть. Победа выведет «Спартак» в плей-офф ЛЕ.
- «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»