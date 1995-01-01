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    Литвинов: «Спартак» способен занять первое место в группе в ЛЕ и приблизиться к топ-3 РПЛ»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов считает, что столичный клуб может занять первое место в группе Лиги Европы.

    «Спартак» может занять первое место в группе в Лиге Европы, и, побеждая в Сочи, мы можем подняться в турнирной таблице РПЛ и приблизиться к первой тройке. Поэтому я буду надеяться и верить, что сложится так, как мы все хотим.

    «Спартак» должен находиться вверху таблицы, мы пытаемся сделать все», – сказал Литвинов.

    • В четверг, 9 декабря, «Спартак» сыграет на выезде с «Легией» в 6-м туре группового этапа ЛЕ.
    • Для выхода в евровесну москвичам достаточно не проиграть. Победа выведет «Спартак» в плей-офф ЛЕ.
    • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:23
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1750

      ПалкоВводецъ 22 минуты назад

      Это ожидание, а действительность срамтака это 4 место в ЛЕ и подвал в чемпионате. Гыгыгы

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      Рейтинг: +218

      ДЫРЯВЫЕ > ПалкоВводецъ 4 минуты назад

      Степка привет)) Как оно не че??? Как зенит вечно последние??? а вы гранда МЯЛЬМЕ же обогнали в кое веки)))) Похмелился??

      0
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      Рейтинг: +14

      Zitant 26 минут назад

      Зная СпаМ они могут и 4-ое место в ЛЕ занять))) И надо не хотеть, надеяться и верить, а делать всё от Вас зависящее...

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      Рейтинг: +4165

      R_a_i_n 35 минут назад

      Для этого надо не сопли на поле жевать!

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      Рейтинг: +162

      Slavan62 50 минут назад

      Хотеть не вредно

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