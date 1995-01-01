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    Адамов, Нобоа, Кассьерра – в основе «Краснодара» на матч с «Сочи»; Крыховяк, Ионов, Ильин сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ между «Сочи» и «Краснодаром».

    «Сочи»: Адамов, Заика, Юрганов, Маргасов, Прохин, Родриго, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Кассьерра.

    Запасные: Заболотный, Шакуро, Маммана, Попов, Павлов, Колмаков, Ангбан, Барсов, Жоазиньо, Дуганджич.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Черников, Кайо, Ионов, Сперцян, Крыховяк, Классон, Ильин.

    Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Мартынович, Спайч, Стоцкий, Рейхмен, Вилена, Стрельник, Кривцов, Апеков.

    • Матч начнется в 19:00 по Москве.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 17:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14821

      paracetamol 1 час назад

      Сочи, мочи бульбашей!

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      Рейтинг: +824

      lysenkoff 2 часа назад

      В основе Сочи на Матч с Краснодаром скорее -_-

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