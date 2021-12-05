Адамов, Нобоа, Кассьерра – в основе «Краснодара» на матч с «Сочи»; Крыховяк, Ионов, Ильин сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ между «Сочи» и «Краснодаром».

«Сочи»: Адамов, Заика, Юрганов, Маргасов, Прохин, Родриго, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Кассьерра.

Запасные: Заболотный, Шакуро, Маммана, Попов, Павлов, Колмаков, Ангбан, Барсов, Жоазиньо, Дуганджич.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Черников, Кайо, Ионов, Сперцян, Крыховяк, Классон, Ильин.

Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Мартынович, Спайч, Стоцкий, Рейхмен, Вилена, Стрельник, Кривцов, Апеков.

Матч начнется в 19:00 по Москве.

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