ЦСКА – о протесте болельщиков: «Конечно, команде будет сложно без поддержки, но мы понимаем их решение»

Директор ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксенов отреагировал на планы фанатов устроить акцию протеста во время матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

– Как можете прокомментировать решение фанатов ЦСКА покинуть трибуны в качестве протеста?

– Знаем, что наши болельщики, которых ожидается на матче более тысячи, покинут трибуны на 19-й минуте 11-й секунде.

Мы видим, что с ними солидарны фанатские объединения других клубов. Конечно, команде будет сложно без их поддержки, но мы понимаем решение болельщиков. Мы все равно вместе.