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    ЦСКА – о протесте болельщиков: «Конечно, команде будет сложно без поддержки, но мы понимаем их решение»

    Директор ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксенов отреагировал на планы фанатов устроить акцию протеста во время матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

    – Как можете прокомментировать решение фанатов ЦСКА покинуть трибуны в качестве протеста?

    – Знаем, что наши болельщики, которых ожидается на матче более тысячи, покинут трибуны на 19-й минуте 11-й секунде.

    Мы видим, что с ними солидарны фанатские объединения других клубов. Конечно, команде будет сложно без их поддержки, но мы понимаем решение болельщиков. Мы все равно вместе.

    • Болельщики использовали пиротехнику на трибунах во время матча с «Зенитом» (0:2) в прошлое воскресенье.
    • После игры полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.
    • «Крылья» примут ЦСКА в субботу в 14:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:33
    Комментарии3
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      Рейтинг: +11956

      Cleaner 41 минуту назад

      Тем "болельщикам", которые покинут матч, НАПЛЕВАТЬ на ЦСКА. Они СЕБЯ показать хотят...(

      1
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      Рейтинг: +23129

      vladimir-7 > Cleaner 12 минут назад

      А, что ты за болельщиков ЦСКА отвечаешь, ты за себя ответь.

      0
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      Рейтинг: +419

      111Hunter111 > vladimir-7 8 минут назад

      Можно подумать, что кто то потусторонний омон вызвал, естественно с разрешения клуба.

      0
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