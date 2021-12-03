ЦСКА – о протесте болельщиков: «Конечно, команде будет сложно без поддержки, но мы понимаем их решение»

Директор ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксенов отреагировал на планы фанатов устроить акцию протеста во время матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
– Как можете прокомментировать решение фанатов ЦСКА покинуть трибуны в качестве протеста?
– Знаем, что наши болельщики, которых ожидается на матче более тысячи, покинут трибуны на 19-й минуте 11-й секунде.
Мы видим, что с ними солидарны фанатские объединения других клубов. Конечно, команде будет сложно без их поддержки, но мы понимаем решение болельщиков. Мы все равно вместе.
- Болельщики использовали пиротехнику на трибунах во время матча с «Зенитом» (0:2) в прошлое воскресенье.
- После игры полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.
- «Крылья» примут ЦСКА в субботу в 14:00 мск.
Источник: «Спорт-Экспресс»