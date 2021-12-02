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  • Фанаты ЦСКА анонсировали акцию протеста во время матча с «Крыльями Советов»

Фанаты ЦСКА анонсировали акцию протеста во время матча с «Крыльями Советов»

2 декабря 2021, 08:20
16

Объединение болельщиков ЦСКА «Люди в черном» готовит акцию протеста на ближайшую игру.

«Армейцы! В свете событий, произошедших после домашнего матча с «Зенитом», фанатами ЦСКА было принято решение покинуть гостевой сектор на предстоящем выезде в Самаре, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд!

Это станет нашим протестом против произвола правоохранительных органов по отношению к фанатам. Мы призываем каждого армейца присоединиться к этой акции и отнестись к ней с пониманием!

А также заранее жмем руку фанатам всех клубов, кто поддержит нашу акцию и покинет стадионы на своих матчах грядущего тура в знак солидарности.

Фанат не преступник! Стадион не тюрьма!» – говорится в публикации объединения в телеграме.

  • Год основания ЦСКА – 1911-й.
  • Болельщики использовали пиротехнику на трибунах во время матча с «Зенитом» (0:2).
  • После игры полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.
  • «Крылья» примут ЦСКА в субботу в 14:00 мск.

Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

Источник: Телеграм-канал «Люди в черном»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА
Комментарии (16)
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acor94
1638425698
Надеюсь их всех на выходе будут ждать автозаки. Всех кто раньше времени с мероприятия уходит, всех за решётку, что бы было не повадно!
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acor94
1638425737
Футбол для болельщиков, а не для отморозков.
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111ax
1638428573
столько шума про каких-то там фанатов и почти ничего о том, куда текущее управление клуба завело команду, в одно место и что спонсор сейчас государственный и народное бабло расходуется непонятно на что, но явно неправильно
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Давид59
1638431164
Не поддерживаю файеры на трибуне, но ещё хуже как на это отреагировали силовики. Да ещё хозяева клуба бросили своих фанатов на произвол судьбы.
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Вомбат
1638431331
Фанат, жгущий фаеры, как раз именно преступник, так как это запрещено. Не оправдываю поведение клуба и действия полиции, но и тех, кто подставляет всех сидящих на фанатской трибуне, тоже не оправдываю. Люди в черном должны взять на себя ответственность за то, что произошло, а не призывать всех делать, как они.
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gennadiy
1638432083
Правильно, а омон на патрулирование улиц и в метро,что бы люди могли жить спокойно
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vchhhu89
1638433318
На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию, советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику, работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!
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Из Твери Леха
1638442660
это все равно что в лужу перднуть
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paracetamol
1638462623
Надеюсь, КС вас надерут!
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maygli
1638473528
Фаны КС ещё раньше уйдут.
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