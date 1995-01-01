Фанаты ЦСКА анонсировали акцию протеста во время матча с «Крыльями Советов»

Объединение болельщиков ЦСКА «Люди в черном» готовит акцию протеста на ближайшую игру.

«Армейцы! В свете событий, произошедших после домашнего матча с «Зенитом», фанатами ЦСКА было принято решение покинуть гостевой сектор на предстоящем выезде в Самаре, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд!

Это станет нашим протестом против произвола правоохранительных органов по отношению к фанатам. Мы призываем каждого армейца присоединиться к этой акции и отнестись к ней с пониманием!

А также заранее жмем руку фанатам всех клубов, кто поддержит нашу акцию и покинет стадионы на своих матчах грядущего тура в знак солидарности.

Фанат не преступник! Стадион не тюрьма!» – говорится в публикации объединения в телеграме.