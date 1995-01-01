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    Фанаты ЦСКА анонсировали акцию протеста во время матча с «Крыльями Советов»

    Объединение болельщиков ЦСКА «Люди в черном» готовит акцию протеста на ближайшую игру.

    «Армейцы! В свете событий, произошедших после домашнего матча с «Зенитом», фанатами ЦСКА было принято решение покинуть гостевой сектор на предстоящем выезде в Самаре, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд!

    Это станет нашим протестом против произвола правоохранительных органов по отношению к фанатам. Мы призываем каждого армейца присоединиться к этой акции и отнестись к ней с пониманием!

    А также заранее жмем руку фанатам всех клубов, кто поддержит нашу акцию и покинет стадионы на своих матчах грядущего тура в знак солидарности.

    Фанат не преступник! Стадион не тюрьма!» – говорится в публикации объединения в телеграме.

    • Болельщики использовали пиротехнику на трибунах во время матча с «Зенитом» (0:2).
    • После игры полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.
    • «Крылья» примут ЦСКА в субботу в 14:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал «Люди в черном»

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +361

      gennadiy 2 минуты назад

      Правильно, а омон на патрулирование улиц и в метро,что бы люди могли жить спокойно

      0
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      Рейтинг: +10546

      Вомбат 15 минут назад

      Фанат, жгущий фаеры, как раз именно преступник, так как это запрещено. Не оправдываю поведение клуба и действия полиции, но и тех, кто подставляет всех сидящих на фанатской трибуне, тоже не оправдываю. Люди в черном должны взять на себя ответственность за то, что произошло, а не призывать всех делать, как они.

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      Рейтинг: +5285

      Давид59 18 минут назад

      Не поддерживаю файеры на трибуне, но ещё хуже как на это отреагировали силовики. Да ещё хозяева клуба бросили своих фанатов на произвол судьбы.

      0
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      Рейтинг: +11913

      Cleaner 22 минуты назад

      Всем НАПЛЕВАТЬ на то, во сколько вы там покините стадион. Настоящие БОЛЕЛЬЩИКИ ЦСКА любят футбол и свою команду. Похулиганить им не дали в Москве, они и обиделись.

      0
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      Рейтинг: +543

      111ax 1 час назад

      столько шума про каких-то там фанатов и почти ничего о том, куда текущее управление клуба завело команду, в одно место и что спонсор сейчас государственный и народное бабло расходуется непонятно на что, но явно неправильно

      0
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      Рейтинг: +2197

      acor94 1 час назад

      Футбол для болельщиков, а не для отморозков.

      6
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      Рейтинг: +12811

      житель СПб > acor94 1 час назад

      Вообще - хороший лозунг для размещения на всех стадионах.

      0
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      Рейтинг: +27109

      silver29 > житель СПб 1 час назад

      А как на счет лозунга, вор- должен сидеть в тюрьме, а не в VIP ложах ? чем хуже, отморозка еще найти надо, а вор вон он, тырит из бюджета страны.

      0
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      Рейтинг: +2197

      acor94 1 час назад

      Надеюсь их всех на выходе будут ждать автозаки. Всех кто раньше времени с мероприятия уходит, всех за решётку, что бы было не повадно!

      2
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      Рейтинг: +27109

      silver29 > acor94 1 час назад

      Надеюсь ты лично будешь выводить со стадиона и заламывать руки женщинам с юнцами заталкивая их в автозаки. А потом еще в околотке непременно лично охаживать их ПР-73. Приходи, только потеплее оденься, что б не простудиться.

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      Рейтинг: +738

      Vepras > acor94 1 час назад

      Не повадно что ? Ходить на стадион или уходить с не интересных матчей пораньше ? Предлагаете устроить Чили 1973 год стадион в Сантьяго ?

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      Рейтинг: +2197

      acor94 > silver29 1 час назад

      Причём тут женщины и дети, если мы говорим о фанатских секторах, где все поголовно гопники, которые и в футболе не шарят. Я бывал пару раз на вираже. Пьяная обдолбаная шпана орёт ***** про команду противников. Мне такое смотреть не интересно. Лучше совсем отказаться от фанатского сектора и пустить вместо них как раз женщин и детей!

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      Рейтинг: +2197

      acor94 > Vepras 1 час назад

      Если не хотят смотреть футбол, то пусть вообще не приходят и дадут места тем кто заинтересован!

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      Рейтинг: +11913

      Cleaner > silver29 14 минут назад

      Что за бред Вы несете? По Вашему круто зажечь файеры и потом ТРУСЛИВО прятаться за спины женщин с юнцами? Если такой крутой, что В ТРУСАХ пронес файер и сжег его, будь таким же крутым, не прячься и скажи ментам, что это ТЫ жег. А нет, когда они видят перед собой сотрудника полиции вся крутизна этих "фанатов" сразу куда то испаряется. ((((((((((((((((((((((((((

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      Рейтинг: +27109

      silver29 > Cleaner 9 минут назад

      Да нет, бред это по вашей части. Вы даже не вникаете в суть проблемы ((( на стадионе в холод держат заложников !!!! Если Вы крутой Уокер, то не пытайте не виновных. Где я защищал нарушающих правила поведения ? Вы же выдергиваете из контекста и в угоду клубным пристрастиям пытаетесь оформить свое мнение как истину ((((

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      Рейтинг: +11913

      Cleaner > silver29 1 минуту назад

      Поджигатели файеров и взяли всю трибуну в заложники!!!!!!!!!!!!!!! И трусливо спрятались за спинами заложников. Именно это я и говорю...((((((((((((((((((((

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      Рейтинг: +61

      ДЫРЯВЫЕ 2 часа назад

      Тоже поддерживаю.

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      Рейтинг: +27109

      silver29 2 часа назад

      Поддерживаю ! Болельщики не преступники !!!! Те кто отдает преступные приказы брать заложников и бросать не винных людей в автозаки, сам должен топтать зону.

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