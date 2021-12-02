Фанаты ЦСКА анонсировали акцию протеста во время матча с «Крыльями Советов»

Объединение болельщиков ЦСКА «Люди в черном» готовит акцию протеста на ближайшую игру.

«Армейцы! В свете событий, произошедших после домашнего матча с «Зенитом», фанатами ЦСКА было принято решение покинуть гостевой сектор на предстоящем выезде в Самаре, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд!

Это станет нашим протестом против произвола правоохранительных органов по отношению к фанатам. Мы призываем каждого армейца присоединиться к этой акции и отнестись к ней с пониманием!

А также заранее жмем руку фанатам всех клубов, кто поддержит нашу акцию и покинет стадионы на своих матчах грядущего тура в знак солидарности.

Фанат не преступник! Стадион не тюрьма!» – говорится в публикации объединения в телеграме.

Год основания ЦСКА – 1911-й.

Болельщики использовали пиротехнику на трибунах во время матча с «Зенитом» (0:2).

После игры полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.

«Крылья» примут ЦСКА в субботу в 14:00 мск.

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