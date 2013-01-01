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    Боккетти: «Меня приглашал «Ювентус», но я перешел в «Спартак». Самое важное решение в жизни»

    Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти вспомнил переход из «Рубина» в московский клуб зимой 2013 года.

    «Переход в «Спартак»? Мне позвонил Валерий Карпин. Я думал над этим предложением, так как я хотел вернуться в Италию, пока был молодой. Меня приглашал «Ювентус», но речь шла об аренде с возможным последующим выкупом. Мне так не хотелось.

    Я понял, что мне нужно сразу подписывать контракт со «Спартаком». Это решение было принято всей семьей. Это самое важное решение в моей жизни. «Спартак» выиграл чемпионат, Суперкубок. И у меня появилась семья, которая стала смыслом моей жизни.

    Что для меня значит «Спартак»? Даже не знаю, как объяснить. Это очень важно. Каждый день, когда я встречался с болельщиками, я понимал, что значит «Спартак». Я почти восемь лет провел в «Спартаке» — больше, чем в других командах. Для меня он значит очень многое.

    Ты видишь, как люди любят «Спартак». Видишь в их глазах любовь к клубу. Ты как будто купаешься в любви. «Спартак» для России, и даже для Италии, — это клуб с очень большой историей», – сказал Боккетти.

    • За «Спартак» Боккетти играл с 2013 по 2019 год.
    • В составе москвичей он провел 115 матчей и забил 5 голов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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