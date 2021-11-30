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  • Боккетти: «Меня приглашал «Ювентус», но я перешел в «Спартак». Самое важное решение в жизни»

Боккетти: «Меня приглашал «Ювентус», но я перешел в «Спартак». Самое важное решение в жизни»

30 ноября 2021, 19:46
8

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти вспомнил переход из «Рубина» в московский клуб зимой 2013 года.

«Переход в «Спартак»? Мне позвонил Валерий Карпин. Я думал над этим предложением, так как я хотел вернуться в Италию, пока был молодой. Меня приглашал «Ювентус», но речь шла об аренде с возможным последующим выкупом. Мне так не хотелось.

Я понял, что мне нужно сразу подписывать контракт со «Спартаком». Это решение было принято всей семьей. Это самое важное решение в моей жизни. «Спартак» выиграл чемпионат, Суперкубок. И у меня появилась семья, которая стала смыслом моей жизни.

Что для меня значит «Спартак»? Даже не знаю, как объяснить. Это очень важно. Каждый день, когда я встречался с болельщиками, я понимал, что значит «Спартак». Я почти восемь лет провел в «Спартаке» — больше, чем в других командах. Для меня он значит очень многое.

Ты видишь, как люди любят «Спартак». Видишь в их глазах любовь к клубу. Ты как будто купаешься в любви. «Спартак» для России, и даже для Италии, — это клуб с очень большой историей», – сказал Боккетти.

  • За «Спартак» Боккетти играл с 2013 по 2019 год.
  • В составе москвичей он провел 115 матчей и забил 5 голов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус Спартак Боккетти Сальваторе
Комментарии (8)
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Бухбух
1638293997
Просто бабла в Спартаке предложили столько, что невозможно было отказаться.
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oyabun
1638295016
Искренний человек и замечательный футболист. Спасибо за такое отношение к Спартаку, Сальваторе!
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R_a_i_n
1638295234
Бокетти в Юве не потянул бы. Как футболер и как игрок мне он очень нравился. Номер не отбывал никогда.
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Добрый Бобер
1638296792
Приятно читать такие статьи.
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Plyash
1638296873
Юве тех времён был неприкасаем.Но в России,конечно,играть легче и комфортней. Сальваторе играл по мужски честно,спасибо ему.
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Hektor 84
1638303487
Сальваторе выбрал игру в футбол, а не золотую лавку в старой кляче.
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DOCTOR PENALTY
1638304865
Сальва как-то сказал: "Я готов биться за Спартак как собака!" И его слова не расходились с делом.
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zigbert
1638340062
За игру в Спартаке о нем можно сказать только хорошие слова. Спасибо тебе Сальваторе!
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