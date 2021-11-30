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  • Анголец Касинтура из «Уфы» получит российское гражданство в 2022 году

Анголец Касинтура из «Уфы» получит российское гражданство в 2022 году

30 ноября 2021, 17:39
17

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что нападающий Эгас Касинтура в скором времени перестанет считаться легионером в РПЛ.

– В одном из интервью вы сказали: «Скоро волейболистов будем брать. У нас денег нет. Мы не то что купить, а даже на зарплату взять кого-то не можем».

– Это был, скорее, месседж, когда мы взяли Эгаша Касинтуру из мини-футбола. Это первый, но большой шаг.

Через два-три месяца он должен будет получить российское гражданство. Это будет российский игрок, который прогрессирует.

  • Касинтура родился в Анголе.
  • В Россию он переехал в 2015 году.
  • «Уфа» заключила контракт с форвардом в июле 2021-го.
  • В его активе 1 ассист в 16 матчах.

Газизов: «В случае вылета в ФНЛ «Уфы» не будет»

Источник: Eurostavka
Россия. Премьер-лига Уфа Касинтура Эгаш Газизов Шамиль
Комментарии (17)
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Олег1204
1638285301
нахрен он нужен?
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R_a_i_n
1638285531
ужас
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sffd45
1638286003
Есть тема пацаны! На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз, потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
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Garrincha58
1638287470
умерьте свои аппетиты господа Газизовы и Мурзагуловы и будут у вас деньги
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Skull_Boy
1638288207
Банан подарите потом
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BRO_football
1638295908
Денег у них нет! Молодёжь воспитывайте и вводите в основную команду! Это дёшево!
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Форвард 79
1638302225
От этого выйграет только УФА. А на счет перспектив, 1 асист в 16 матчах для форварда. Ребят, но это правда КРУТО))
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Hektor 84
1638302554
Уж не эта ли макака поведет нашу сборную к победе на олимпиаде?
Ответить
Hektor 84
1638302687
Как не послушать этого идиота в Уфе играют только будущие звезды! Почему только футбол уфы унылое говно? Его ни Селюк покусал?)))
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Иван Петров 1986
1638344731
А оно нам нужно его гражданство?
Ответить
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