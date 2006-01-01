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    Анголец Касинтура из «Уфы» получит российское гражданство в 2022 году

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что нападающий Эгас Касинтура в скором времени перестанет считаться легионером в РПЛ.

    – В одном из интервью вы сказали: «Скоро волейболистов будем брать. У нас денег нет. Мы не то что купить, а даже на зарплату взять кого-то не можем».

    – Это был, скорее, месседж, когда мы взяли Эгаша Касинтуру из мини-футбола. Это первый, но большой шаг.

    Через два-три месяца он должен будет получить российское гражданство. Это будет российский игрок, который прогрессирует.

    • Касинтура родился в Анголе.
    • В Россию он переехал в 2015 году.
    • «Уфа» заключила контракт с форвардом в июле 2021-го.
    • В его активе 1 ассист в 16 матчах.

    Газизов: «В случае вылета в ФНЛ «Уфы» не будет»

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    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 17:39
    Комментарии21
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      Рейтинг: +982

      SuperNils 38 минут назад

      Придётся в Уфе пальмы сажать, чтоб он лазил по ним.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12996

      Skull_Boy 53 минуты назад

      Банан подарите потом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15185

      Garrincha58 1 час назад

      умерьте свои аппетиты господа Газизовы и Мурзагуловы и будут у вас деньги

      0
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      Рейтинг: +14733

      paracetamol 1 час назад

      А это зачем? Пусть башкирское получает!

      0
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      Рейтинг: +10

      sffd45 1 час назад

      Есть тема пацаны!
      На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
      потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12054

      Литейный4 1 час назад

      Наш футбол смертельно-бледный.
      Почему? Отвечу в лоб:
      -Потому что гол победный
      Забивает эфиоп
      Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3957

      R_a_i_n 1 час назад

      ужас

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1586

      Олег1204 1 час назад

      нахрен он нужен?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +982

      SuperNils 1 час назад

      Завозят всё больше чурок и неrров, заменяя им славянское население. Куда катится эта страна?

      1
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      Рейтинг: +4853

      Semenycch > SuperNils 1 час назад

      Про неrров - они на 99% не остаются в России, здесь им очень сложно. Ни погода, ни экономика, ни социальные реалии в России им не по плечу. Приехали, учились, работали и домой или в Европу. А те, что остаются никакой угрозы России не составляют. Они уже Русские, как прадед Пушкина. А вот мусульманского тюркского радикализма нужно опасаться. Он убивает.

      1
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      Рейтинг: +2047

      Enter2006 > SuperNils 1 час назад

      Славянское население уничтожается опережающими темпами. Но чтобы в статистике это было не видно, а даже был показан небольшой прирост населения в России, российские паспорта дают кому угодно и по упрощённой схеме. В итоге видим на графиках что якобы даже не большой прирост, а реально уже истребили половину коренного населения!

      1
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      Рейтинг: +4853

      Semenycch > Enter2006 1 час назад

      Что за бред ты несешь? Ты нацист?

      0
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      Рейтинг: +2047

      Enter2006 > Semenycch 1 час назад

      Я понял почему все на этом ресурсе тебя считают неадекватом, ты даже читать не умеешь. ПНХ и рекомендую не бухать больше ))

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      Рейтинг: +4853

      Semenycch > Enter2006 1 час назад

      Шариковых всегда в Российском обществе было больше. Ты явно не профессор Преображенский.

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      Рейтинг: +2047

      Enter2006 > Semenycch 1 час назад

      С твоим умом уж точно тебе не понять, я даже удивлён что ты знаешь такое слово как - профессор. От тебя в последнее время много говна не по делу сыпится на форуме, перечитай свои посты и сделай выводы, Шариков ты наш.

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      Рейтинг: +4853

      Semenycch > Enter2006 1 час назад

      Ты, нацист, здесь стрелки не переводи.

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      Рейтинг: +2047

      Enter2006 > Semenycch 1 час назад

      Вы меня не знаете, и меня оскорбили неправильными выводами. По моему - вы ДАУН! Прощайте.

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      Рейтинг: +12996

      Skull_Boy > Semenycch 49 минут назад

      Недоразвитый ты наш прочитай определение слова "НАЦИСТ" для начала, а потом открывай свой пенсионерский е_6альничек даунище и какой уже раз я пишу что ты нереальный олигофрен и с каждым разом пробиваешь потолок со своим дегенеративным узким умом

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      Рейтинг: +4853

      Semenycch > Skull_Boy 48 минут назад

      Я очень подробно изучал историю нацизма и фашизма. Могу прочитать на эту тему лекцию часов на 200. И ты Шариков, идиотом себя не выставляй, ты им и так являешься!

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      Рейтинг: +4853

      Semenycch 2 часа назад

      В Уфе вроде нет проблемы с лимитом?

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