Анголец Касинтура из «Уфы» получит российское гражданство в 2022 году

Придётся в Уфе пальмы сажать, чтоб он лазил по ним.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что нападающий Эгас Касинтура в скором времени перестанет считаться легионером в РПЛ.
– В одном из интервью вы сказали: «Скоро волейболистов будем брать. У нас денег нет. Мы не то что купить, а даже на зарплату взять кого-то не можем».
– Это был, скорее, месседж, когда мы взяли Эгаша Касинтуру из мини-футбола. Это первый, но большой шаг.
Через два-три месяца он должен будет получить российское гражданство. Это будет российский игрок, который прогрессирует.
- Касинтура родился в Анголе.
- В Россию он переехал в 2015 году.
- «Уфа» заключила контракт с форвардом в июле 2021-го.
- В его активе 1 ассист в 16 матчах.
Газизов: «В случае вылета в ФНЛ «Уфы» не будет»