Анголец Касинтура из «Уфы» получит российское гражданство в 2022 году

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что нападающий Эгас Касинтура в скором времени перестанет считаться легионером в РПЛ.

– В одном из интервью вы сказали: «Скоро волейболистов будем брать. У нас денег нет. Мы не то что купить, а даже на зарплату взять кого-то не можем».

– Это был, скорее, месседж, когда мы взяли Эгаша Касинтуру из мини-футбола. Это первый, но большой шаг.

Через два-три месяца он должен будет получить российское гражданство. Это будет российский игрок, который прогрессирует.

Касинтура родился в Анголе.

В Россию он переехал в 2015 году.

«Уфа» заключила контракт с форвардом в июле 2021-го.

В его активе 1 ассист в 16 матчах.

Газизов: «В случае вылета в ФНЛ «Уфы» не будет»