Рыбус: «Мои слова некорректно переведены с польского на русский язык»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус заявил об ошибках в переводе его интервью для польского издания Weszlo.

В частности, футболист рассказывал о влиянии Ральфа Рангника на тренировочный процесс команды, а также говорил о невысоком уровне сборной России.

«Мои слова переведены с польского на русский некорректно, и это тиражируется в российских СМИ. Я искренне размышляю о положении клуба и команды, но никогда не позволяю себе некорректные интонации.

Вся проблема в неграмотном переводе. Подчеркну, что всегда с уважением отношусь к главному тренеру и руководству «Локомотива».

Впереди стыковые матчи чемпионата мира между Россией и Польшей. Российским СМИ, наверное, предстоит много работы с публикациями на польском языке. Прошу быть внимательнее с переводом», – сказал Рыбус.