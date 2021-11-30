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  • Рыбус: «Мои слова некорректно переведены с польского на русский язык»

Рыбус: «Мои слова некорректно переведены с польского на русский язык»

30 ноября 2021, 17:15
10

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус заявил об ошибках в переводе его интервью для польского издания Weszlo.

В частности, футболист рассказывал о влиянии Ральфа Рангника на тренировочный процесс команды, а также говорил о невысоком уровне сборной России.

«Мои слова переведены с польского на русский некорректно, и это тиражируется в российских СМИ. Я искренне размышляю о положении клуба и команды, но никогда не позволяю себе некорректные интонации.

Вся проблема в неграмотном переводе. Подчеркну, что всегда с уважением отношусь к главному тренеру и руководству «Локомотива».

Впереди стыковые матчи чемпионата мира между Россией и Польшей. Российским СМИ, наверное, предстоит много работы с публикациями на польском языке. Прошу быть внимательнее с переводом», – сказал Рыбус.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рыбус Мацей
Комментарии (10)
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maygli
1638284899
Дал заднюю? )))
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R_a_i_n
1638285592
поляки, они такие поляки...
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gunstilzit
1638285757
С нашей политикой "Везде враги"не удивлюсь что вбросили. Скабеевым-Соловьёвым работы подкинули)))
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paracetamol
1638286502
Пшекать меньше надо, собачий язык!
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Олег1204
1638287221
Че все накинулись на парня, то что наша сборная днище это факт. Ну а по поводу высказывания, столько откровенных русофобов живут в России которых не то что ругать, сажать надо, а нет, все молчат.
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Князев
1638293832
Тебе Рыбус по штату положено говорить об уважении к руководству клуба. А я считаю, что собралась шайка алчных жуликов для набивания карманов. Ждём окончания сезона не выше 9-го места и распродажу игроков.
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Hektor 84
1638302266
Поди получил по шапке от руководства. И сразу переобулся. Вот потому то Рыбус и не заиграл в топ чемпионатах.
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Томик
1638305761
То есть сначала наговорил всякой хрени польской, а потом ещё и обвинил, что русские переводить польскую хрень на свой язык не могут. Хамло ...
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zigbert
1638342981
Скорей всего не ожидал что его высказывания попадут в наши СМИ.
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Антибиотик
1638387079
Вот тут я Рыбусу не верю. Полякам, прибалтам и туркам в принципе верить нельзя.
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