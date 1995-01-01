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    Рыбус: «Мои слова некорректно переведены с польского на русский язык»

    Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус заявил об ошибках в переводе его интервью для польского издания Weszlo.

    В частности, футболист рассказывал о влиянии Ральфа Рангника на тренировочный процесс команды, а также говорил о невысоком уровне сборной России.

    «Мои слова переведены с польского на русский некорректно, и это тиражируется в российских СМИ. Я искренне размышляю о положении клуба и команды, но никогда не позволяю себе некорректные интонации.

    Вся проблема в неграмотном переводе. Подчеркну, что всегда с уважением отношусь к главному тренеру и руководству «Локомотива».

    Впереди стыковые матчи чемпионата мира между Россией и Польшей. Российским СМИ, наверное, предстоит много работы с публикациями на польском языке. Прошу быть внимательнее с переводом», – сказал Рыбус.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2042

      Enter2006 1 минуту назад

      Всегда прикалывала фамилия - РЫБУС! )) Но прошу некорректно не переводить и не воспринимать, я не позволяю себе некорректные интонации.

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