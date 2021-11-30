Матч ЛЧ «Манчестер Юнайтед» – «Янг Бойз» могут перенести на нейтральное поле

Проведение игры шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз» на стадионе «Олд Траффорд» оказалось под вопросом.

Матч могут перенести на нейтральное поле из-за новых карантинных правил в Швейцарии, введенных в связи с появлением штамма коронавируса «Омикрон».

Если футболистов «Янг Бойз» заставят отправиться на десятидневную самоизоляцию после выезда в Великобританию, то клуб обратится в УЕФА с просьбой перенести встречу в другую страну.