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    Матч ЛЧ «Манчестер Юнайтед» – «Янг Бойз» могут перенести на нейтральное поле

    Проведение игры шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз» на стадионе «Олд Траффорд» оказалось под вопросом.

    Матч могут перенести на нейтральное поле из-за новых карантинных правил в Швейцарии, введенных в связи с появлением штамма коронавируса «Омикрон».

    Если футболистов «Янг Бойз» заставят отправиться на десятидневную самоизоляцию после выезда в Великобританию, то клуб обратится в УЕФА с просьбой перенести встречу в другую страну.

    • Матч «МЮ» – «Янг Бойз» запланирован на 8 декабря.
    • Англичане уже гарантировали себе место в плей-офф ЛЧ.
    • Швейцарцы претендуют на 3-е место, дающее право сыграть в Лиге Европы.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 16:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1160

      GreyDM 28 минут назад

      Какой-то бред. Новые антиковидные правила в Швейцарии, а крайними делают МЮ и его болельщиков.

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