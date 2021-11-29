Газизов: «Уфа» потеряла два очка. Мы были ближе к победе, чем «Спартак»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против «Спартака».

«Мне кажется, что мы были ближе к победе. Можно сказать, что мы потеряли два очка, безусловно. Уже поговорил с ребятами. Сказал, что молодцы.

Было тяжело, «Спартак» на подъеме после «Наполи». Мы играли дома, больше играли вперед. Да, владения у нас меньше, но конкретики в атаке у нас было больше», – сказал Газизов.