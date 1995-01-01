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    Газизов: «Уфа» потеряла два очка. Мы были ближе к победе, чем «Спартак»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против «Спартака».

    «Мне кажется, что мы были ближе к победе. Можно сказать, что мы потеряли два очка, безусловно. Уже поговорил с ребятами. Сказал, что молодцы.

    Было тяжело, «Спартак» на подъеме после «Наполи». Мы играли дома, больше играли вперед. Да, владения у нас меньше, но конкретики в атаке у нас было больше», – сказал Газизов.

    • Итоговый счет матча – 1:1.
    • «Спартак» отыгрался благодаря голу с пенальти на 95-й минуте.
    • Москвичи идут на 10-м месте в РПЛ, «Уфа» – на 12-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3018

      Иван Петров 1986 54 минуты назад

      Чья бы мычала. А урунов звезда, только очень незаметная.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1374

      Atom2020 1 час назад

      Ты лучше скажи, когда своего узбекского "Месси" Урунова выкупать будешь ... за баснословные деньги естественно ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12765

      житель СПб 1 час назад

      Все так и есть - только подъема Спартака я не заметил.

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