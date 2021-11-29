Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Газизов: «Уфа» потеряла два очка. Мы были ближе к победе, чем «Спартак»

Газизов: «Уфа» потеряла два очка. Мы были ближе к победе, чем «Спартак»

29 ноября 2021, 19:51
5

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против «Спартака».

«Мне кажется, что мы были ближе к победе. Можно сказать, что мы потеряли два очка, безусловно. Уже поговорил с ребятами. Сказал, что молодцы.

Было тяжело, «Спартак» на подъеме после «Наполи». Мы играли дома, больше играли вперед. Да, владения у нас меньше, но конкретики в атаке у нас было больше», – сказал Газизов.

  • Итоговый счет матча – 1:1.
  • «Спартак» отыгрался благодаря голу с пенальти на 95-й минуте.
  • Москвичи идут на 10-м месте в РПЛ, «Уфа» – на 12-м.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
житель СПб
1638205862
Все так и есть - только подъема Спартака я не заметил.
Ответить
Atom2020
1638205912
Ты лучше скажи, когда своего узбекского "Месси" Урунова выкупать будешь ... за баснословные деньги естественно ...
Ответить
Иван Петров 1986
1638209364
Чья бы мычала. А урунов звезда, только очень незаметная.
Ответить
Hektor 84
1638216432
Я игры то и не увидел! Было три автобуса у штрафной Уфы. Когда этот недоклуб сгинет в подвале фнл?
Ответить
Alex Flash
1638288749
Мы-как будто он там бегал по полю
Ответить
Главные новости
«Ливерпуль» оформил трансфер за 140 миллионов
16:00
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
15:43
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
15:23
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
1
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
3
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
13
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
18
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
Все новости
Все новости
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
1
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
2
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
13
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
18
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
8
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
15
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
1
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» – о фолах: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут причины»
11:27
3
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
12
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
12
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
3
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
4
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+