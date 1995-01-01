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    РПЛ. «Спартак» спас ничью с «Уфой», забив с пенальти на 95-й минуте. До зоны стыков – 5 очков

    «Уфа» сыграла вничью со «Спартаком» (1:1) в матче 16-го тура РПЛ.

    Хозяева вышли вперед на 70-й минуте благодаря голу Алексея Никитина. «Спартак» сравнял счет лишь в компенсированное время – на 95-й минуте пенальти реализовал Александр Соболев.

    Защитник «Спартака» Николай Рассказов получил красную карточку в концовке матча за два предупреждения спустя 18 минут после выхода на замену.

    «Спартак» не побеждает в РПЛ шесть матчей подряд (4 ничьи, 2 поражения). Московский клуб остался на десятом месте. Отрыв от зоны стыков составляет пять очков.

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    Уфа – Спартак (Москва) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Никитин, 70; 1:1 – Соболев (с пенальти), 90+5.

    «Уфа»: Беленов, Журавлев, Никитин, Йокич (Алиев, 81), Ботака-Иобома, Кротов (Плиев, 81), Камилов, Урунов, Фищенко, Касинтура (Голубев, 86), Агаларов (Саплинов, 85).

    «Спартак»: Селихов, Кофрие (Рассказов, 69), Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон, Ломовицкий (Мельников, 76), Умяров, Промес, Ларссон, Соболев.

    Предупреждения: Кротов, 37; Журавлев, 38; Камилов, 45+3; Мрзляк, 55; Йокич, 67; Алиев, 88; Никитин, 90+3 – Айртон, 19; Умяров, 49; Рассказов, 74.

    Удаления: нет – Рассказов, 87.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии257
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      Рейтинг: +1334

      PNZ1985 27 минут назад

      Играла была равная - играли, точнее мучались на пластике два гомна, ЗЫ авторы провокации, ведь Спартаку 5 очков как до вылета, так и до еврокубков

      0
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      Рейтинг: +12004

      Литейный4 1 час назад

      Вот что им надо? Бюджет чуть меньше чем у Зенита, судейский корпус весь харчуется у фердуна, игроков покупают не хуже чем Зенит. Правда через месяц два деградируют. Половина гостевых матчей на метро доехать можно. Наверное не хватает Бромонтана. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +12004

      Литейный4 > Литейный4 1 час назад

      Девиз Спартака, очевидно, теперь должен звучать так:
      "Можно потерять все, кроме чести и коробочки с бромантаном"
      Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: -152

      пудель бдсм-щик > Литейный4 25 минут назад

      эк тебя плющит, визжишь на весь сайт))) пососи мой розовый леденец и тебя отпустит, гыыыы)))

      0
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      Рейтинг: +1040

      aubergine 1 час назад

      Более двухсот комментов в новости про Спартак. Очевидно же, что Спартак самая популярная команда в России. Даже болельщики других клубов не могут оставаться равнодушными к народной команде и решили высказать своё авторитетное и такое важное для всех мнение. Некоторые беснуются и брызжут слюной, другие выражают слова поддержки или стараются быть нейтральными. Но, к сожалению, культура общения у некоторых граждан хромает на обе ноги, а кое у кого вообще отсутствует напрочь. Добрее, вежливые и культурнее надо быть, товарищи)

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      Рейтинг: +12004

      Литейный4 > aubergine 59 минут назад

      Над кем народ смеётся? Только над Спартаком угорает. Любит народ поугарать или плюнуть в КБ. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +1040

      aubergine > Литейный4 56 минут назад

      Желание плюнуть в кого-либо, или поугарать, обычно является отличительной чертой людей с айкью, как у хлебушка.

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      Рейтинг: +12004

      Литейный4 > aubergine 48 минут назад

      Высокий IQ — не самое главное в жизни. И я не застыл в состоянии homo erectus, как некоторые. Гыгыгы

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      Рейтинг: +1040

      aubergine > Литейный4 47 минут назад

      Homo erectus просыпается в некоторых болелах Зенита когда они новость о Спартаке видят, гыгыгы)

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      Рейтинг: +46

      Andrebest65 > aubergine 29 минут назад

      У хлебушка и то поболее будет

      1
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      Рейтинг: +46

      тарясятник 1 час назад

      и это они ещё про мальмё визжали. те хоть в 2 раза дороже фуфы, и лучший клуб в своей стране, на 1 месте идут. и вот теперь рылы отскакивают с помощью левейшего пенальти. ну что тут сказать, только гы-гы)

      3
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      Рейтинг: +3872

      R_a_i_n > тарясятник 1 час назад

      в гей параде пополнение))

      1
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      Рейтинг: +3553

      ySS 1 час назад

      Отскочили на флажке.
      Результат по обстоятельствам приемлимый, а по развитию игры - подарочный.
      Рассказову и Ломовицкому по весне надо искать удачу в других командах.

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      Рейтинг: +14456

      Persona_non_Grata > ySS 1 час назад

      Ларсона туда же , Литвинова в Спартак-2 , не дорос еще до основной команды .

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3872

      R_a_i_n > Persona_non_Grata 1 час назад

      Литвинова вообще из Спартака. В этом возрасте о себе уже заявлять надо в сложных матчах.

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      Рейтинг: +4307

      алдан2014 > ySS 1 час назад

      Лучше пусть уже щас ищут новый клуб

      1
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      Рейтинг: +14456

      Persona_non_Grata > R_a_i_n 39 минут назад

      Ну можно в аренду , чем черт не шутит - вдруг талант проснется ! )))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +91680

      zigbert 1 час назад

      По тому как складывалась игра эта ничья для Спартака принесла хоть какое то удовлетворение. Красивой игры не получилось. Было много борьбы.
      И наверное уже пора отходить от синтетики.

      7
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      Рейтинг: +18737

      JTherry > zigbert 41 минуту назад

      оправдывать неубедительную игру Спартака из-за синтетики не стоит, обе команды в равных условиях, и обе команды играли плохо, много фолили... Спартак не смог настроиться на игру после еврокубкового матча с Наполи, при слабой физической готовности к игре... удовлетворения от игры, как болельщик Спартака, не получил, слабо играет команда, транжирит очки...

      0
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      Рейтинг: +3487

      raritet > JTherry 2 минуты назад

      Но к этому нужно было быть готовым. Как правило после игр в Европе любая команда в лучшем случае ничейку выцарапывала. Все таки , нужно учесть, что игры в Европе отнимают много сил и эмоционально опустошают Так что , сегодняшняя ничья с Уфой в гостях - это как подарок. Да и к тому же команды , играющие в таком режиме : РПЛ+Европа уже почти выжаты как лимоны .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1265

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      На пластмасовом поле при морозе спасти игру дорого стоит, здоровье всем спартачам и уфимцем..

      6
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      Рейтинг: +627

      Форвард 79 1 час назад

      Сейчас посмотрю игроку нападения при подаче в штрафную вовсе не обязательно пытаться попасть головой по мячу. Вполне достаточно подстроится и попасть головой в руку или локоть соперника.
      До введения ВАР таких пеналей не припомню!

      4
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      Рейтинг: +14456

      Persona_non_Grata > Форвард 79 1 час назад

      Все верно , об этом я писал при аналогичном пенальти на Дзюбе в матче с Мальме , где Зенит отскочил только благодаря такому же пенальти , при этом он еще и желтые зарабатывал для соперников таким же образом - ну навострился ловкач (((

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3872

      R_a_i_n 1 час назад

      Матч Спартака, а больше всех срача навели Клинер и предводитель гей-парада литейный.

      5
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      Рейтинг: +154

      Болотные > R_a_i_n 1 час назад

      Причем этот мерин вчера после матча кони - бомжи чудесным образом испарился, а тут сразу вылез и начал строчить.

      3
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      Рейтинг: +3872

      R_a_i_n > Болотные 57 минут назад

      Клинер!!! Куда ты вчера после просера испарился??? И какого хрена сегодня вылез???

      1
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      Рейтинг: +179

      Zenit40k 1 час назад

      Хороший результат для Спартака,не ожиданный даже

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