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  • РПЛ. «Спартак» спас ничью с «Уфой», забив с пенальти на 95-й минуте. До зоны стыков – 5 очков

РПЛ. «Спартак» спас ничью с «Уфой», забив с пенальти на 95-й минуте. До зоны стыков – 5 очков

29 ноября 2021, 18:59
232

«Уфа» сыграла вничью со «Спартаком» (1:1) в матче 16-го тура РПЛ.

Хозяева вышли вперед на 70-й минуте благодаря голу Алексея Никитина. «Спартак» сравнял счет лишь в компенсированное время – на 95-й минуте пенальти реализовал Александр Соболев.

Защитник «Спартака» Николай Рассказов получил красную карточку в концовке матча за два предупреждения спустя 18 минут после выхода на замену.

«Спартак» не побеждает в РПЛ шесть матчей подряд (4 ничьи, 2 поражения). Московский клуб остался на десятом месте. Отрыв от зоны стыков составляет пять очков.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Уфа – Спартак (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Никитин, 70; 1:1 – Соболев (с пенальти), 90+5.

«Уфа»: Беленов, Журавлев, Никитин, Йокич (Алиев, 81), Ботака-Иобома, Кротов (Плиев, 81), Камилов, Урунов, Фищенко, Касинтура (Голубев, 86), Агаларов (Саплинов, 85).

«Спартак»: Селихов, Кофрие (Рассказов, 69), Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон, Ломовицкий (Мельников, 76), Умяров, Промес, Ларссон, Соболев.

Предупреждения: Кротов, 37; Журавлев, 38; Камилов, 45+3; Мрзляк, 55; Йокич, 67; Алиев, 88; Никитин, 90+3 – Айртон, 19; Умяров, 49; Рассказов, 74.

Удаления: нет – Рассказов, 87.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа
Комментарии (232)
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Ziklop
1638201874
Соболь гениальный актёр, как и Дзюба? ну к спартачам которые тут песенки про Дзюбу пели. кто там Спартак после сегодняшней игры, говно-днищенское!
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saf05
1638201939
Кукуян г.,. он, Соболев чмо. Больше сказать не чего.Соболю в сборной делать нечего.
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Красногорск_Фан
1638201955
Пенальти отлично увидели болельщики Спартака. Я - нет. Включил блин на 90-й минуте...Увидеть как 2-х метровый Соболев падает как подкошенный от удара Валуева скрещенного с Чаком Норрисом. и тут же бодро бежит реализовывать пенальти. Посмотрел статистику это был единственный удар в створ за матч. У Уфы 8(4). Мне кажется победа Уфы была бы более по футбольному.
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paracetamol
1638202076
Уфа посильнее Наполи будет!
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oyabun
1638202257
Поздравляю всех поклонников "секты Руя Витории", всех его почитателей, орущих после случайной на везении победы в Еврокубках! Вы довольны? Такой Спартак вам нужен? Неважно что до зоны стыков осталось всего 5 очков. Продолжайте скандировать "Дайте Рую Витории работать". Ведь мы еще не в ФНЛ. Но недалеко осталось. Спасибо ВАРу и Селихову. Именно они обеспечили Спартаку сегодня спасительную ничью. Как можно выпускать на поле Ломовицкого в принципе? Он не то чтобы играл за Спартак - он играл против него! А Ларссон? Зачем выпускать этих людей на поле? Еще до удаления Спартак играл в составе "минус 2" игрока. Правого фланга не было вообще. Ликуем! Спартак спас ничью с аутсайдером. Позорище!!! А УФА - молодцы. Пусть многое не получалось, но запросто могли выиграть, голевых моментов хватало в конце игры.
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rash1959
1638202308
А что локтём в лицо соболя только я увидел? Что так недовольных много?
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житель СПб
1638202396
А вообще - это ничья имени Селихова! Если бы не он - было бы 3:1. У нас в России минимум 2 супер вратаря! (да и другие подрастают...). Это здорово!
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NewLife
1638202533
Играть на пластике при минусовой температуре, это варварство. Надо что-то менять: либо календарь, либо командам, имеющим поля без крыши с искусственным покрытием, проводить домашнии игры на нейтральном поле. Это не футбол, а х.з. что.
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portero
1638203779
Там вроде гимн ЛЕ в раздевалке обещали включить, похоже это Спартаку не помогло... Ну что Рую пару игр еще осталось слить в РПЛ и отвальная.
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oyabun
1638205264
Послушайте, все кто ругает Соболева. Если беспристрастно удар локтем ему в лицо был? Был. И не важно наскольео сильный и кто как от него корчится. Факт имеется. А за что удалили Рассказова? Удара Локтем за который положена желтая там не было, кистью в лицо попал, ДА! Но нарушение не грубое, не на желтую, игровой эпизод. Так что пенальти заслуженный. Будьте объективны.
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