РПЛ. «Спартак» спас ничью с «Уфой», забив с пенальти на 95-й минуте. До зоны стыков – 5 очков

«Уфа» сыграла вничью со «Спартаком» (1:1) в матче 16-го тура РПЛ.

Хозяева вышли вперед на 70-й минуте благодаря голу Алексея Никитина. «Спартак» сравнял счет лишь в компенсированное время – на 95-й минуте пенальти реализовал Александр Соболев.

Защитник «Спартака» Николай Рассказов получил красную карточку в концовке матча за два предупреждения спустя 18 минут после выхода на замену.

«Спартак» не побеждает в РПЛ шесть матчей подряд (4 ничьи, 2 поражения). Московский клуб остался на десятом месте. Отрыв от зоны стыков составляет пять очков.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Уфа – Спартак (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Никитин, 70; 1:1 – Соболев (с пенальти), 90+5.

«Уфа»: Беленов, Журавлев, Никитин, Йокич (Алиев, 81), Ботака-Иобома, Кротов (Плиев, 81), Камилов, Урунов, Фищенко, Касинтура (Голубев, 86), Агаларов (Саплинов, 85).

«Спартак»: Селихов, Кофрие (Рассказов, 69), Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон, Ломовицкий (Мельников, 76), Умяров, Промес, Ларссон, Соболев.

Предупреждения: Кротов, 37; Журавлев, 38; Камилов, 45+3; Мрзляк, 55; Йокич, 67; Алиев, 88; Никитин, 90+3 – Айртон, 19; Умяров, 49; Рассказов, 74.

Удаления: нет – Рассказов, 87.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ