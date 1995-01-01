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    Глава «Уфы»: «Урунов будет большим игроком»

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о потенциале полузащитника Остона Урунова.

    – У нас нет сомнений в высочайшей квалификации футболиста. У него была определенная политическая ситуация, когда он не смог заиграть на более высоком уровне.

    Некоторое время он был растерян, потому что почувствовал, что под ногами что-то пошатнулось. Но сейчас я вижу в его глазах уверенность и огромный настрой.

    – Между строк звучит так, что вы готовы его выкупить.

    – Он будет большим игроком – и с нашей помощью.

    • «Уфа» арендовала Урунова у «Спартака» в середине августа.
    • У башкирского клуба есть право выкупа хавбека за 1 миллион евро.
    • В текущем сезоне 20-летний узбек провел 6 матчей, результативными действиями не отличался.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2427

      FRZZ 3 часа назад

      Дай Бог, ждемс...

      0
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      Рейтинг: +18730

      JTherry 3 часа назад

      "Некоторое время он был растерян..."
      ...растерялся в московских цумах-гумах...)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2647

      Блямба 3 часа назад

      Слава Мурзагулов..
      уже оксюморон получается
      А если полистать выкиепипедию.обгуглеешь,какая эта св.лочь.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +355

      SLADE2019 3 часа назад

      Такое впечатление, что в Уфе помешались на этом Урунове. Спуститься уже пора на грешную землю.

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