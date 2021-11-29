Глава «Уфы»: «Урунов будет большим игроком»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о потенциале полузащитника Остона Урунова.
– У нас нет сомнений в высочайшей квалификации футболиста. У него была определенная политическая ситуация, когда он не смог заиграть на более высоком уровне.
Некоторое время он был растерян, потому что почувствовал, что под ногами что-то пошатнулось. Но сейчас я вижу в его глазах уверенность и огромный настрой.
– Между строк звучит так, что вы готовы его выкупить.
– Он будет большим игроком – и с нашей помощью.
- «Уфа» арендовала Урунова у «Спартака» в середине августа.
- У башкирского клуба есть право выкупа хавбека за 1 миллион евро.
- В текущем сезоне 20-летний узбек провел 6 матчей, результативными действиями не отличался.
Источник: «РБ-Спорт»