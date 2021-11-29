Глава «Уфы»: «Урунов будет большим игроком»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о потенциале полузащитника Остона Урунова.

– У нас нет сомнений в высочайшей квалификации футболиста. У него была определенная политическая ситуация, когда он не смог заиграть на более высоком уровне.

Некоторое время он был растерян, потому что почувствовал, что под ногами что-то пошатнулось. Но сейчас я вижу в его глазах уверенность и огромный настрой.

– Между строк звучит так, что вы готовы его выкупить.

– Он будет большим игроком – и с нашей помощью.