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Глава «Уфы»: «Урунов будет большим игроком»

29 ноября 2021, 11:20
4

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о потенциале полузащитника Остона Урунова.

– У нас нет сомнений в высочайшей квалификации футболиста. У него была определенная политическая ситуация, когда он не смог заиграть на более высоком уровне.

Некоторое время он был растерян, потому что почувствовал, что под ногами что-то пошатнулось. Но сейчас я вижу в его глазах уверенность и огромный настрой.

– Между строк звучит так, что вы готовы его выкупить.

– Он будет большим игроком – и с нашей помощью.

  • «Уфа» арендовала Урунова у «Спартака» в середине августа.
  • У башкирского клуба есть право выкупа хавбека за 1 миллион евро.
  • В текущем сезоне 20-летний узбек провел 6 матчей, результативными действиями не отличался.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Уфа Урунов Остон
Комментарии (4)
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SLADE2019
1638174517
Такое впечатление, что в Уфе помешались на этом Урунове. Спуститься уже пора на грешную землю.
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Блямба
1638176062
Слава Мурзагулов.. уже оксюморон получается А если полистать выкиепипедию.обгуглеешь,какая эта св.лочь.
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JTherry
1638176693
"Некоторое время он был растерян..." ...растерялся в московских цумах-гумах...)
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Hektor 84
1638215099
Или нарик или дурик)))
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