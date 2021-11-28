«Ливерпуль» может купить полузащитника «Порту» Диаса за 70 миллионов

«Ливерпулю» интересен атакующий полузащитник «Порту» Луис Диас. Потенциальный трансфер оценивается в 70 миллионов евро, пишет «Чемпионат» со ссылкой на португальскую газету Record.

В Диасе заинтересован главный тренер англичан Юрген Клопп. Переход может состояться в январе.