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    «Ливерпуль» может купить полузащитника «Порту» Диаса за 70 миллионов

    «Ливерпулю» интересен атакующий полузащитник «Порту» Луис Диас. Потенциальный трансфер оценивается в 70 миллионов евро, пишет «Чемпионат» со ссылкой на португальскую газету Record.

    В Диасе заинтересован главный тренер англичан Юрген Клопп. Переход может состояться в январе.

    • В январе-феврале «Ливерпуль» лишится Мохамеда Салаха и Садио Мане, которые отправятся на Кубок Африки.
    • В текущем сезоне колумбиец Диас провeл за «Порту» 16 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и 2 ассистами.
    • «Ливерпуль» идет в АПЛ 2-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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