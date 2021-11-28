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  • РПЛ. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Нижним Новгородом» и догнали в таблице ЦСКА

РПЛ. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Нижним Новгородом» и догнали в таблице ЦСКА

28 ноября 2021, 15:56
16

«Нижний Новгород» и «Крылья Советов» не забили мячей в матче 16-го тура РПЛ. Это вторая их ничья в истории очных противостояний.

Самарцы, идущие в таблице на восьмом месте, догнали по очкам ЦСКА. Нижегородцы идут в зоне переходных матчей.

У «Нижнего Новгорода» в последних восьми матчах одна победа. «Крылья Советов» не уступают пять встреч подряд.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Нижний Новгород – Крылья Советов (Самара) – 0:0

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов (Сапета, 77), Берковский (Балай, 77), Сулейманов (Эннин, 63), Косарев (Горбунов, 56).

«Крылья Советов»: Ломаев, Бегич, Горшков (Якуба, 70), Солдатенков, Бейл, Зеффан, Зиньковский (Пиняев, 77), Витюгов (Цыпченко, 89), Ежов (Липовой, 89), Сергеев, Сарвели (Глушенков, 70).

Предупреждения: Сулейманов, 31; Шарипов, 64 – Горшков, 42; Зиньковский, 61.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород ЦСКА Крылья Советов
Комментарии (16)
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Аид666
1638104354
только таблица на сайте не обновляется
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edw7777
1638105414
Комментаторы достали. Сегодня некто Быков и Аксёнов, похоже, прилично приняли перед игрой. Плоские шуточки, грязные подколки, чёрный юмор… Интересно, их хоть кто-нибудь контролирует? Даже фамилии игроков толком не выучили. Небось чьи-то сыночки! За трёп гигантские зарплаты и полная безответственность
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ySS
1638109440
Жаль, Самара не смогла выиграть... Во втором круге будет тяжелее им, заставили считаться с собой
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житель СПб
1638109555
Молодец Кержаков - системно набирает очки, даже с командами на подъеме и с бОльшим ресурсом. Основание его поздравить! Его - и команду, и нижегородцев!
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zigbert
1638111743
Крылья Советов имели в этом матче преимущество но не настолько чтобы одержать победу.
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Sviro
1638112046
Две последние игры КрыС - упущенные возможности. 2 очка вместо 6-ти!
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vladik12
1638113186
Игра была равна, играли два говна.
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