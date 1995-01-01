Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    РПЛ. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Нижним Новгородом» и догнали в таблице ЦСКА

    «Нижний Новгород» и «Крылья Советов» не забили мячей в матче 16-го тура РПЛ. Это вторая их ничья в истории очных противостояний.

    Самарцы, идущие в таблице на восьмом месте, догнали по очкам ЦСКА. Нижегородцы идут в зоне переходных матчей.

    У «Нижнего Новгорода» в последних восьми матчах одна победа. «Крылья Советов» не уступают пять встреч подряд.

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    Нижний Новгород – Крылья Советов (Самара) – 0:0

    «Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов (Сапета, 77), Берковский (Балай, 77), Сулейманов (Эннин, 63), Косарев (Горбунов, 56).

    «Крылья Советов»: Ломаев, Бегич, Горшков (Якуба, 70), Солдатенков, Бейл, Зеффан, Зиньковский (Пиняев, 77), Витюгов (Цыпченко, 89), Ежов (Липовой, 89), Сергеев, Сарвели (Глушенков, 70).

    Предупреждения: Сулейманов, 31; Шарипов, 64 – Горшков, 42; Зиньковский, 61.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:56
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12632

      житель СПб 30 минут назад

      Молодец Кержаков - системно набирает очки, даже с командами на подъеме и с бОльшим ресурсом. Основание его поздравить! Его - и команду, и нижегородцев!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3532

      ySS 32 минуты назад

      Жаль, Самара не смогла выиграть...
      Во втором круге будет тяжелее им, заставили считаться с собой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +908

      edw7777 1 час назад

      Комментаторы достали. Сегодня некто Быков и Аксёнов, похоже, прилично приняли перед игрой. Плоские шуточки, грязные подколки, чёрный юмор… Интересно, их хоть кто-нибудь контролирует? Даже фамилии игроков толком не выучили. Небось чьи-то сыночки! За трёп гигантские зарплаты и полная безответственность

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2411

      Аид666 > edw7777 1 час назад

      на Матче 90% таких...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +908

      edw7777 > Аид666 45 минут назад

      Я, как раз, об этом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 1 час назад

      Стыдно за дырявый зенит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2411

      Аид666 1 час назад

      только таблица на сайте не обновляется

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14398

      Persona_non_Grata > Аид666 1 час назад

      Не первый раз , вчера такая же херня была (((

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91623
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68259
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru