РПЛ. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Нижним Новгородом» и догнали в таблице ЦСКА

«Нижний Новгород» и «Крылья Советов» не забили мячей в матче 16-го тура РПЛ. Это вторая их ничья в истории очных противостояний.

Самарцы, идущие в таблице на восьмом месте, догнали по очкам ЦСКА. Нижегородцы идут в зоне переходных матчей.

У «Нижнего Новгорода» в последних восьми матчах одна победа. «Крылья Советов» не уступают пять встреч подряд.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Нижний Новгород – Крылья Советов (Самара) – 0:0

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов (Сапета, 77), Берковский (Балай, 77), Сулейманов (Эннин, 63), Косарев (Горбунов, 56).

«Крылья Советов»: Ломаев, Бегич, Горшков (Якуба, 70), Солдатенков, Бейл, Зеффан, Зиньковский (Пиняев, 77), Витюгов (Цыпченко, 89), Ежов (Липовой, 89), Сергеев, Сарвели (Глушенков, 70).

Предупреждения: Сулейманов, 31; Шарипов, 64 – Горшков, 42; Зиньковский, 61.

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