Тальби, Бакаев, Онугха – в основе «Рубина» на игру с «Динамо»; Макаров, Захарян, Шиманьски выйдут у москвичей

Стали известны стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ между «Рубином» и «Динамо».

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Костюков, Бакаев, Кварацхелия, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

Запасные: Городовой, Медведев, Нижегородов, Савицкий, Зуев, Мусаев, Суриков, Игнатьев.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро, Грулев.

Запасные: Будачев, Лещук, Паршивлюк, Плиев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Галкин, Игбун, Тюкавин, Гладышев.