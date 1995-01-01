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    Тальби, Бакаев, Онугха – в основе «Рубина» на игру с «Динамо»; Макаров, Захарян, Шиманьски выйдут у москвичей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ между «Рубином» и «Динамо».

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Костюков, Бакаев, Кварацхелия, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

    Запасные: Городовой, Медведев, Нижегородов, Савицкий, Зуев, Мусаев, Суриков, Игнатьев.

    «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро, Грулев.

    Запасные: Будачев, Лещук, Паршивлюк, Плиев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Галкин, Игбун, Тюкавин, Гладышев.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на казанской «Ак Барс Банк Арене», которая начнется в 16:30 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5664

      sochi-2013 4 минуты назад

      Рубики, держитесь!

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      Рейтинг: +358

      haxxproxx 26 минут назад

      Во втором тайме дожмем. Конечно жёлтая Грулеву ни о чем... Его надо менять на Тюкавина.

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      Рейтинг: +574

      Борисыч1 1 час назад

      Всё-таки травма Кости сказалась(( Ну до ладно, думаю, на замену выйдет вместо Захи или Макара - оба с микро-травмами.

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