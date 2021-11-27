Ковач: «Головин важен для «Монако». «Барселона» без Месси – другая команда»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач сравнил своего полузащитника Александра Головина с Лионелем Месси. По мнению хорвата, россиянин так же важен для команды, как аргентинец был важен для «Барселоны».

«Головин – важный игрок «Монако». У каждой команды есть лидер. «Барселона» без Месси – другая команда. Состав тот же, но выделяющегося игрока нет», – сказал Ковач.