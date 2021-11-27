Ковач: «Головин важен для «Монако». «Барселона» без Месси – другая команда»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач сравнил своего полузащитника Александра Головина с Лионелем Месси. По мнению хорвата, россиянин так же важен для команды, как аргентинец был важен для «Барселоны».
«Головин – важный игрок «Монако». У каждой команды есть лидер. «Барселона» без Месси – другая команда. Состав тот же, но выделяющегося игрока нет», – сказал Ковач.
- Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
- К футболисту есть интерес в АПЛ.
- В сезоне-2021/22 Головин провeл за «Монако» 17 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
Источник: RMC Sport