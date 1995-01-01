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    Ковач: «Головин важен для «Монако». «Барселона» без Месси – другая команда»

    Главный тренер «Монако» Нико Ковач сравнил своего полузащитника Александра Головина с Лионелем Месси. По мнению хорвата, россиянин так же важен для команды, как аргентинец был важен для «Барселоны».

    «Головин – важный игрок «Монако». У каждой команды есть лидер. «Барселона» без Месси – другая команда. Состав тот же, но выделяющегося игрока нет», – сказал Ковач.

    • Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
    • К футболисту есть интерес в АПЛ.
    • В сезоне-2021/22 Головин провeл за «Монако» 17 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

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    Источник: RMC Sport

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