Сутормин: «Думаю, сборной России по силам решить задачу и попасть на ЧМ-2022»

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Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин прокомментировал результаты жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022.
- В полуфинале россияне дома встретятся с Польшей.
- В случае победы команда Валерия Карпина примет Швецию или Чехию.
- Игры состоятся 24 и 29 марта.
«Включил жеребьевку на телефоне, смотрел в прямом эфире. Думаю, никому не хотелось попасть на Португалию с Италией. Мне казалось, что нам может попасться Турция, но она как раз стала соперником португальцев.
Польша – очень хороший соперник. Понятно, что выделяется Левандовски. А так четверка команд ровная, каждая со своими плюсами и минусами. Не стоит выделять фаворитов и аутсайдеров. Я ни с кем из этих команд не играл, но знаю, что сборная России встречалась и с поляками, и с чехами, и со шведами.
Про второй матч пока не хочется говорить: сейчас все мысли будут о Польше. Надо хорошо подготовиться, победить и уже думать о второй встрече. Большой плюс, что оба поединка играем дома. Думаю, нам по силам решить задачу и попасть на ЧМ», – сказал Сутормин.