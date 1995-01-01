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    Сутормин: «Думаю, сборной России по силам решить задачу и попасть на ЧМ-2022»

    Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин прокомментировал результаты жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022.

    «Включил жеребьевку на телефоне, смотрел в прямом эфире. Думаю, никому не хотелось попасть на Португалию с Италией. Мне казалось, что нам может попасться Турция, но она как раз стала соперником португальцев.

    Польша – очень хороший соперник. Понятно, что выделяется Левандовски. А так четверка команд ровная, каждая со своими плюсами и минусами. Не стоит выделять фаворитов и аутсайдеров. Я ни с кем из этих команд не играл, но знаю, что сборная России встречалась и с поляками, и с чехами, и со шведами.

    Про второй матч пока не хочется говорить: сейчас все мысли будут о Польше. Надо хорошо подготовиться, победить и уже думать о второй встрече. Большой плюс, что оба поединка играем дома. Думаю, нам по силам решить задачу и попасть на ЧМ», – сказал Сутормин.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +80

      Беспонтий 12 минут назад


      бодрость духа не есть хорошо
      хорошо не есть сладкого

      су тор мин
      философия корейской империи

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