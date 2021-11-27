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  • Сутормин: «Думаю, сборной России по силам решить задачу и попасть на ЧМ-2022»

Сутормин: «Думаю, сборной России по силам решить задачу и попасть на ЧМ-2022»

27 ноября 2021, 13:40
6

Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин прокомментировал результаты жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022.

«Включил жеребьевку на телефоне, смотрел в прямом эфире. Думаю, никому не хотелось попасть на Португалию с Италией. Мне казалось, что нам может попасться Турция, но она как раз стала соперником португальцев.

Польша – очень хороший соперник. Понятно, что выделяется Левандовски. А так четверка команд ровная, каждая со своими плюсами и минусами. Не стоит выделять фаворитов и аутсайдеров. Я ни с кем из этих команд не играл, но знаю, что сборная России встречалась и с поляками, и с чехами, и со шведами.

Про второй матч пока не хочется говорить: сейчас все мысли будут о Польше. Надо хорошо подготовиться, победить и уже думать о второй встрече. Большой плюс, что оба поединка играем дома. Думаю, нам по силам решить задачу и попасть на ЧМ», – сказал Сутормин.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит Польша Швеция Чехия Сутормин Алексей
Комментарии (6)
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Беспонтий
1638012337
бодрость духа не есть хорошо хорошо не есть сладкого су тор мин философия корейской империи
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vladimir-7
1638014994
Попасть нашей сборной на ЧМ-2022 можно, но в качестве зрителей.
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serglider
1638035221
Ну, да... Перед игрой с хорватами примерно такие же песни пели... Что хорваты возрастная команда, лучшие годы лидеров уже позади и они уже не показывают прежнюю, яркую игру, молодежь еще не вписалась в коллектив, нет сыгранности... По факту у наших ни одного шанса забить и тупо стояли автобусом у своих ворот... К концу матча, 2/3 нашей команды еле передвигали ногами и один соплежуй даже срезал мяч в свои ворота... Теперь игрочишка Сутормин рассказывает нам, что надо готовится к игре с поляками... Ко второй игре надо полагать готовится никакого смысла уже нет.
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ААМ
1638076030
Надо не думать, а делать.
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ilichkadr
1638091418
Не, Лёха не тебе решать. Будете Левандовски пасти, наваляют другие.
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