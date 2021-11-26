Черчесов: «Кудряшову не звонил, ему мое «не переживай» может только в минус пойти»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов не поддерживал лично защитника Федора Кудряшова после автогола в матче с Хорватией (0:1).

– Вы в том матче с Хорватией за Федора Кудряшова расстроились?

– Да.

– Звонили ему?

– Нет.

– Почему?

– Федора с 17 лет знаю, а Ромащенко – еще раньше. Он сильный парень. Ему мой звонок «не переживай» может только в минус пойти.

В матче с Хорватией с его стороны это была случайность, а он знает, что мы на случайности внимание не обращаем. Вот если бы он в тактическом плане сделал какие-то просчеты, которые к голу привели, я бы набрал и сказал свое мнение, по-тренерски бы подсказал, что вижу, и он бы это оценил. А здесь какой смысл?

Но знаю, что из нашего тренерского штаба после матча общение с Кудряшовым было и поддержка имела место. Уверен, он справится с этой ситуацией.

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