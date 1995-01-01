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    Черчесов: «Кудряшову не звонил, ему мое «не переживай» может только в минус пойти»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов не поддерживал лично защитника Федора Кудряшова после автогола в матче с Хорватией (0:1).

    – Вы в том матче с Хорватией за Федора Кудряшова расстроились?

    – Да.

    – Звонили ему?

    – Нет.

    – Почему?

    – Федора с 17 лет знаю, а Ромащенко – еще раньше. Он сильный парень. Ему мой звонок «не переживай» может только в минус пойти.

    В матче с Хорватией с его стороны это была случайность, а он знает, что мы на случайности внимание не обращаем. Вот если бы он в тактическом плане сделал какие-то просчеты, которые к голу привели, я бы набрал и сказал свое мнение, по-тренерски бы подсказал, что вижу, и он бы это оценил. А здесь какой смысл?

    Но знаю, что из нашего тренерского штаба после матча общение с Кудряшовым было и поддержка имела место. Уверен, он справится с этой ситуацией.

    Черчесов: «Мне не стыдно за Евро. Решающую роль сыграл лишний год – в 2020-м была бы совсем другая сборная»

    Черчесов: «Многие шумели, зачем Дзюба вызывается в сборную. Сейчас обратная реакция: «Почему его нет?» Нужно определиться»

    Черчесов – об отказе Карпина от встречи: «Это его право и выбор. Мы всегда готовы к общению с коллегами»

    Черчесов: «Выход на ЧМ и Евро – государственный вопрос. Поэтому я говорил, что не имею права уходить с поля боя»

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22983

      vladimir-7 11 минут назад

      Лысый, ты позвони кучерявому пуделю, успокой его, ведь он сейчас
      полевой капитан с кашей в голове, то не буду в стыках, то буду, даже
      Дюков, чуть не обкакался от такого его заявления.

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      Рейтинг: +26856

      silver29 20 минут назад

      черчесов, черчесов.... а кто это ?

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      Рейтинг: +1887

      Enter2006 53 минуты назад

      Да отстаньте вы уже от Кудряшова, этот нелепый случай нужно просто забыть. А Черчесов пусть больше внимания уделяет разведением рыбы и готовки шашлыка. В сборной и без него есть кому позвонить Феде, если что.

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      Рейтинг: +163

      v.v.navashinsky 1 час назад

      Эх ТЫ,Стасик,Стасик!!!А он наверное так ждал твоего звонка!!!

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