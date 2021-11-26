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  • Черчесов: «Кудряшову не звонил, ему мое «не переживай» может только в минус пойти»

Черчесов: «Кудряшову не звонил, ему мое «не переживай» может только в минус пойти»

26 ноября 2021, 13:27
2

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов не поддерживал лично защитника Федора Кудряшова после автогола в матче с Хорватией (0:1).

– Вы в том матче с Хорватией за Федора Кудряшова расстроились?

– Да.

– Звонили ему?

– Нет.

– Почему?

– Федора с 17 лет знаю, а Ромащенко – еще раньше. Он сильный парень. Ему мой звонок «не переживай» может только в минус пойти.

В матче с Хорватией с его стороны это была случайность, а он знает, что мы на случайности внимание не обращаем. Вот если бы он в тактическом плане сделал какие-то просчеты, которые к голу привели, я бы набрал и сказал свое мнение, по-тренерски бы подсказал, что вижу, и он бы это оценил. А здесь какой смысл?

Но знаю, что из нашего тренерского штаба после матча общение с Кудряшовым было и поддержка имела место. Уверен, он справится с этой ситуацией.

Черчесов: «Мне не стыдно за Евро. Решающую роль сыграл лишний год – в 2020-м была бы совсем другая сборная»

Черчесов: «Многие шумели, зачем Дзюба вызывается в сборную. Сейчас обратная реакция: «Почему его нет?» Нужно определиться»

Черчесов – об отказе Карпина от встречи: «Это его право и выбор. Мы всегда готовы к общению с коллегами»

Черчесов: «Выход на ЧМ и Евро – государственный вопрос. Поэтому я говорил, что не имею права уходить с поля боя»

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Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Хорватия Кудряшов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (2)
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Enter2006
1637927921
Да отстаньте вы уже от Кудряшова, этот нелепый случай нужно просто забыть. А Черчесов пусть больше внимания уделяет разведением рыбы и готовки шашлыка. В сборной и без него есть кому позвонить Феде, если что.
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vladimir-7
1637930426
Лысый, ты позвони кучерявому пуделю, успокой его, ведь он сейчас полевой капитан с кашей в голове, то не буду в стыках, то буду, даже Дюков, чуть не обкакался от такого его заявления.
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