Черчесов – об отказе Карпина от встречи: «Это его право и выбор. Мы всегда готовы к общению с коллегами»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил готовность поделиться опытом со своим преемником Валерием Карпиным в преддверии мартовских стыков отбора ЧМ-2022.

– У вашего тренерского штаба достаточно большой опыт подготовки именно к мартовскому международному окну после четырехмесячной паузы, готовы ли вы поделиться им с Валерием Карпиным? Просто он уже не раз говорил в интервью, что не планирует с вами встречаться.

– Это его право и выбор. Со своей стороны, мы всегда готовы к общению с коллегами. Ведь речь идет не конкретно о Карпине, Кунце или ком-то другом, а о национальной команде твоей страны.

Карпин сменил Черчесова в июле.

Сборная сыграет в стыках в марте 2022 года.

Своих соперников россияне узнают в пятницу вечером.

Черчесов: «Мне не стыдно за Евро. Решающую роль сыграл лишний год – в 2020-м была бы совсем другая сборная»

Черчесов: «Многие шумели, зачем Дзюба вызывается в сборную. Сейчас обратная реакция: «Почему его нет?» Нужно определиться»