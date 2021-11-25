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  • Черчесов – об отказе Карпина от встречи: «Это его право и выбор. Мы всегда готовы к общению с коллегами»

Черчесов – об отказе Карпина от встречи: «Это его право и выбор. Мы всегда готовы к общению с коллегами»

25 ноября 2021, 19:51
9

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил готовность поделиться опытом со своим преемником Валерием Карпиным в преддверии мартовских стыков отбора ЧМ-2022.

– У вашего тренерского штаба достаточно большой опыт подготовки именно к мартовскому международному окну после четырехмесячной паузы, готовы ли вы поделиться им с Валерием Карпиным? Просто он уже не раз говорил в интервью, что не планирует с вами встречаться.

Это его право и выбор. Со своей стороны, мы всегда готовы к общению с коллегами. Ведь речь идет не конкретно о Карпине, Кунце или ком-то другом, а о национальной команде твоей страны.

  • Карпин сменил Черчесова в июле.
  • Сборная сыграет в стыках в марте 2022 года.
  • Своих соперников россияне узнают в пятницу вечером.

Черчесов: «Мне не стыдно за Евро. Решающую роль сыграл лишний год – в 2020-м была бы совсем другая сборная»

Черчесов: «Многие шумели, зачем Дзюба вызывается в сборную. Сейчас обратная реакция: «Почему его нет?» Нужно определиться»

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав Карпин Валерий
Комментарии (9)
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Томик
1637869777
Иди рыбу разводи, опытом он делиться собрался.
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Plyash
1637871694
Иди спрячься в горы,скотовод смердящий,там твоё место...
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kliker
1637884750
Помнится Карпин подсидел Черчесова в Спартаке, так что Карпину неудобно встречаться с тем, кого выпнул. Другое дело, что уход Черчесова воспринимался всеми как благо для Спартака. Но ведь с приходом Карпина Спартак лучше не стал. Как был вторым с Черчесовым, так и остался вторым с Карпиным. Так что зря Карпин подсиживал коллегу, а теперь от него прячется. Не в коня корм. Вот и в сборной примерно та же ситуация: все счастливы уходом Черчесова и приходу Карпина, но результат пока неясен. Вполне допускаю, что от смены ГТ ничего в итоге не изменится, как и в Спартаке.
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inzek
1637885282
ой не надо им встречаться!!! опылит Карпина своей дуростью чиновничей!
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алдан2014
1637899843
Черчесов хитренький мужичонка,а Карпин прямой и честный и в футбол понимает
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моэм
1637906385
Примазаться хочет к чужому успеху .
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zigbert
1637919466
Ну уж тут Карпину видней с кем советоваться.
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Hektor 84
1638196181
Гусь свинье не товарищ))) обтекай усатый чабан
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