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    Черчесов – об отказе Карпина от встречи: «Это его право и выбор. Мы всегда готовы к общению с коллегами»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил готовность поделиться опытом со своим преемником Валерием Карпиным в преддверии мартовских стыков отбора ЧМ-2022.

    – У вашего тренерского штаба достаточно большой опыт подготовки именно к мартовскому международному окну после четырехмесячной паузы, готовы ли вы поделиться им с Валерием Карпиным? Просто он уже не раз говорил в интервью, что не планирует с вами встречаться.

    Это его право и выбор. Со своей стороны, мы всегда готовы к общению с коллегами. Ведь речь идет не конкретно о Карпине, Кунце или ком-то другом, а о национальной команде твоей страны.

    • Карпин сменил Черчесова в июле.
    • Сборная сыграет в стыках в марте 2022 года.
    • Своих соперников россияне узнают в пятницу вечером.

    Черчесов: «Мне не стыдно за Евро. Решающую роль сыграл лишний год – в 2020-м была бы совсем другая сборная»

    Черчесов: «Многие шумели, зачем Дзюба вызывается в сборную. Сейчас обратная реакция: «Почему его нет?» Нужно определиться»

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    Источник: «Комсомольская правда»

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