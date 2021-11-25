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  • Черчесов: «Выход на ЧМ и Евро – государственный вопрос. Поэтому я говорил, что не имею права уходить с поля боя»

Черчесов: «Выход на ЧМ и Евро – государственный вопрос. Поэтому я говорил, что не имею права уходить с поля боя»

25 ноября 2021, 21:46
11

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к участию национальной команды в чемпионатах мира и Европы.

– Перед домашним ЧМ-2018 у вас была непростое время. Была возможность выбирать себе соперников из мирового топа, но вместе с тем была и череда матчей без побед. Перед самым турниром писались открытые письма с призывом к вам уйти в отставку. За спиной вашего тренерского кресла журналисты высматривали тень Курбана Бердыева, Валерия Карпина...

– Какие слова вы хотите услышать от меня в связи с этим?

– Нет, ну серьезный вопрос. У вас возникало хотя бы раз сомнение в команде, в том, нужно ли вам продолжать?

– Если бы такие сомнения появились бы, меня бы в тот же день не стало бы в команде. Потому что – зачем? Вы поймите, когда я говорю, что национальная сборная страны – это та команда, в которую не приглашают, а назначают, то действительно так думаю.

Кто-то к этому может относиться с иронией. Но попадание или непопадание на такие турниры, как чемпионаты мира или Европы – это действительно важно для страны, для развития футбола, это государственный вопрос.

Не будет нас в Катаре, это же отбросит наш футбол на пару лет назад, так же? Меня сейчас опять обвинят в милитаристской риторике, но игра сборной большой страны – это не мой личный вопрос, не мои личные терзания.

Поэтому и говорил, что не имею права уходить с поля боя. И еще много раз готов повторить – лично для меня тренировать национальную сборную своей страны – привилегия, а не просто рядовой этап тренерской карьеры.

– А если бы Валерий Карпин, высказавший сомнения по поводу своей дальнейшей работы в сборной, решил уйти, и руководство РФС предложило бы вам вернуться. Все-таки у вас большой опыт, ваш тренерский штаб начинал работу в этом отборочном цикле. Что бы вы ответили?

– Как я уже сказал выше, я всегда рассматривал работу в национальной сборной как назначение, а не как приглашение. Это главная команда и это твоя страна.

Черчесов: «Мне не стыдно за Евро. Решающую роль сыграл лишний год – в 2020-м была бы совсем другая сборная»

Черчесов: «Многие шумели, зачем Дзюба вызывается в сборную. Сейчас обратная реакция: «Почему его нет?» Нужно определиться»

Черчесов – об отказе Карпина от встречи: «Это его право и выбор. Мы всегда готовы к общению с коллегами»

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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Hektor 84
1637866843
Ипанько что ты несешь? Какое поле боя? Продолжает нас смешить этот госслужащий и одновременно полевой командир)))))
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Soccerdealer63
1637868323
Как есть: чинуша при дворе султана))) Я, что-то, уже стал и забывать: а Стасик у нас вообще-то в футбол играл? Или всю жизнь куда-то "назначался"?)) Вот, сам не могу поверить: все мы помним ТОТ СПАРТАК ... Романцевский (я уж не будупро Бесковский, хотя...))), Помним фамилии, помним, как ИГРАЛИ!))) ПОМНИМ, КАК В ЛЧ ДРАЛИ ВСЕХ НЕВЗИРАЯ НА ЦВЕТ И ФЛАГИ!))) И этот, ведь, вроде, из спартачей...А , ВОТ, НЕ ВСПОМИНАЕТСЯ ЧЕРЧЕСОВ В СВЯЗИ С ТЕМ СПАРТАКОМ... Чё его куда-нить в администраторы не задвинут? Поглубже? Не дай Бог вернут...ОН НАМ ВООБЩЕ ВСЁ В ФУТБОЛЕ ВЫЖЖЕТ... Или, вон, на КОВИД его пусть "назначат"... такого "несгибаемого"))) А то у нас ни одна властная рожа ничего сделать не решается...ПРОСТО БАБЛО НА ВАКЦИНАХ РУБЯТ... А мы дохнем, как мухи... Вот будет ему "государево дело"...А футбол пусть остаётся игрой...Глядишь, и мы заиграем..Ну, ведь, был же ...ТОТ СПАРТАК!?))))
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fhnv
1637868894
Да успокойся ты уже усатый лысач ! Только тебе могло было прийти в голову вызывать разных нойтштейдеров и других ********* с непонятных лиг!
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ARSteven89
1637870543
Вот ты и выдал, кто у нас управляет ещё и футболом в стране, и почему впереди ничего хорошего не ждёт!!!
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momwig_
1637871064
Алчный крохоборишка. А хочет чтобы думали, что - идиот.
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Plyash
1637871371
Как же здорово,что этого пиз.., простите,влагалищебола больше нет с нами.Почитал этот бред выжившего из ума полевого командира и думаю,почему же он до сих пор не в психушке.Писал бы себе оттуда письма в "спортлото"...По Высоцкому.
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inzek
1637885102
предлагаю запретить слово "черчесов"
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Axe111
1637891888
О Боже что он несет)))))
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моэм
1637905795
А вот и лысый вынырнул ... и сразу запел на тему ГОСУДАРСТВО ...не иначе метит на готовенькое ...Валера имея "гроши" по зарплате выведет на ЧМ , контракт у него заканчивается до ЧМ ...а на ЧМ поедет "радеющий за государство" Черчесов опять с зарплатой больше 200 000 000 в год и с контрактом на 5 лет с общей суммой по зарплате за 5 лет больше миллиарда....КАКОВО ???
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Hektor 84
1638196455
Санитаров срочно! Этот чудик всерьез себя воспринимает полевым командиром и чинушей в одном лице. Больной на голову))) а иностранные журналюшке слушая его интервью поди подозревают что он и вправду занимает какой то пост в правительстве))) или имеет звание генерала ФСБ)))
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