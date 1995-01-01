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    Черчесов: «Выход на ЧМ и Евро – государственный вопрос. Поэтому я говорил, что не имею права уходить с поля боя»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к участию национальной команды в чемпионатах мира и Европы.

    – Перед домашним ЧМ-2018 у вас была непростое время. Была возможность выбирать себе соперников из мирового топа, но вместе с тем была и череда матчей без побед. Перед самым турниром писались открытые письма с призывом к вам уйти в отставку. За спиной вашего тренерского кресла журналисты высматривали тень Курбана Бердыева, Валерия Карпина...

    – Какие слова вы хотите услышать от меня в связи с этим?

    – Нет, ну серьезный вопрос. У вас возникало хотя бы раз сомнение в команде, в том, нужно ли вам продолжать?

    – Если бы такие сомнения появились бы, меня бы в тот же день не стало бы в команде. Потому что – зачем? Вы поймите, когда я говорю, что национальная сборная страны – это та команда, в которую не приглашают, а назначают, то действительно так думаю.

    Кто-то к этому может относиться с иронией. Но попадание или непопадание на такие турниры, как чемпионаты мира или Европы – это действительно важно для страны, для развития футбола, это государственный вопрос.

    Не будет нас в Катаре, это же отбросит наш футбол на пару лет назад, так же? Меня сейчас опять обвинят в милитаристской риторике, но игра сборной большой страны – это не мой личный вопрос, не мои личные терзания.

    Поэтому и говорил, что не имею права уходить с поля боя. И еще много раз готов повторить – лично для меня тренировать национальную сборную своей страны – привилегия, а не просто рядовой этап тренерской карьеры.

    – А если бы Валерий Карпин, высказавший сомнения по поводу своей дальнейшей работы в сборной, решил уйти, и руководство РФС предложило бы вам вернуться. Все-таки у вас большой опыт, ваш тренерский штаб начинал работу в этом отборочном цикле. Что бы вы ответили?

    – Как я уже сказал выше, я всегда рассматривал работу в национальной сборной как назначение, а не как приглашение. Это главная команда и это твоя страна.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12954

      Hektor 84 18 минут назад

      Ипанько что ты несешь? Какое поле боя? Продолжает нас смешить этот госслужащий и одновременно полевой командир)))))

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      Рейтинг: +430

      Soccerdealer63 > Hektor 84 2 минуты назад

      Да уж... Чёрт, как же надоело "воевать"! Исчезли бы куда-нить все эти "государевы вопросники" в одночасье и дали бы БЕЗ НИХ ХОТЬ ЛЕТ ДВАДЦАТЬ ПОЖИТЬ И ПОРАБОТАТЬ!)+

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