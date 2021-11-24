Журналист Фальк: Манчини отказался от работы в «МЮ». Он сказал, что обязан вывести Италию на ЧМ-2022

«Манчестер Юнайтед» ищет нового главного тренера после ухода Уле-Гуннара Сульшера.
По информации журналиста Кристиана Фалька, «МЮ» общался с главным тренером сборной Италии Роберто Манчини, но он отказался возглавить клуб из-за участия сборной в стыковых матчах отбора ЧМ-2022.
56-летний итальянец заявил, что обязан вывести национальную команду на ЧМ-2022.
- Манчини возглавляет Италию с мая 2018 года. До этого он тренировал «Зенит».
- Летом сборная выиграла Евро-2020.
- Италия занял второе место в группе отбора ЧМ-2022 в марте сыграет в стыках.
Манчини: «Италия пробьется на ЧМ-2022 через стыки и выиграет турнир»
Источник: твиттер Кристиана Фалька
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