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    Журналист Фальк: Манчини отказался от работы в «МЮ». Он сказал, что обязан вывести Италию на ЧМ-2022

    «Манчестер Юнайтед» ищет нового главного тренера после ухода Уле-Гуннара Сульшера.

    По информации журналиста Кристиана Фалька, «МЮ» общался с главным тренером сборной Италии Роберто Манчини, но он отказался возглавить клуб из-за участия сборной в стыковых матчах отбора ЧМ-2022.

    56-летний итальянец заявил, что обязан вывести национальную команду на ЧМ-2022.

    • Манчини возглавляет Италию с мая 2018 года. До этого он тренировал «Зенит».
    • Летом сборная выиграла Евро-2020.
    • Италия занял второе место в группе отбора ЧМ-2022 в марте сыграет в стыках.

    Манчини: «Италия пробьется на ЧМ-2022 через стыки и выиграет турнир»

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    Источник: твиттер Кристиана Фалька

    Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 309 тысяч подписчиков.

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