Журналист Фальк: Манчини отказался от работы в «МЮ». Он сказал, что обязан вывести Италию на ЧМ-2022

«Манчестер Юнайтед» ищет нового главного тренера после ухода Уле-Гуннара Сульшера.

По информации журналиста Кристиана Фалька, «МЮ» общался с главным тренером сборной Италии Роберто Манчини, но он отказался возглавить клуб из-за участия сборной в стыковых матчах отбора ЧМ-2022.

56-летний итальянец заявил, что обязан вывести национальную команду на ЧМ-2022.

Манчини возглавляет Италию с мая 2018 года. До этого он тренировал «Зенит».

Летом сборная выиграла Евро-2020.

Италия занял второе место в группе отбора ЧМ-2022 в марте сыграет в стыках.

Манчини: «Италия пробьется на ЧМ-2022 через стыки и выиграет турнир»