Магуайр: «Сульшер был и остается легендой. Для многих в клубе настали тяжелые времена»

Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал отставку Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера клуба.

«Мы с большим уважением относимся к боссу. Он был и остается легендой. Сульшер заплатил большую цену, но и мы тоже должны нести ответственность.

Для многих в клубе настали тяжелые времена. Но нам нужно вернуть клуб туда, где он был», – сказал Магуайр.

«Манчестер Юнайтед» выплатит Сульшеру за разрыв контракта 10 миллионов.

При Сульшере манчестерцы не взяли ни одного трофея.

Исполняющим обязанности норвежца стал Майкл Кэррик.

Роналду – уволенному из «МЮ» Сульшеру: «Выдающийся человек. Удачи, мой друг, ты заслуживаешь ее!»