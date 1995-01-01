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    Магуайр: «Сульшер был и остается легендой. Для многих в клубе настали тяжелые времена»

    Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал отставку Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера клуба.

    «Мы с большим уважением относимся к боссу. Он был и остается легендой. Сульшер заплатил большую цену, но и мы тоже должны нести ответственность.

    Для многих в клубе настали тяжелые времена. Но нам нужно вернуть клуб туда, где он был», – сказал Магуайр.

    • «Манчестер Юнайтед» выплатит Сульшеру за разрыв контракта 10 миллионов.
    • При Сульшере манчестерцы не взяли ни одного трофея.
    • Исполняющим обязанности норвежца стал Майкл Кэррик.

    Роналду – уволенному из «МЮ» Сульшеру: «Выдающийся человек. Удачи, мой друг, ты заслуживаешь ее!»

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    Источник: Manchester Evening News

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