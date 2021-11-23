Магуайр: «Сульшер был и остается легендой. Для многих в клубе настали тяжелые времена»

Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал отставку Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера клуба.
«Мы с большим уважением относимся к боссу. Он был и остается легендой. Сульшер заплатил большую цену, но и мы тоже должны нести ответственность.
Для многих в клубе настали тяжелые времена. Но нам нужно вернуть клуб туда, где он был», – сказал Магуайр.
- «Манчестер Юнайтед» выплатит Сульшеру за разрыв контракта 10 миллионов.
- При Сульшере манчестерцы не взяли ни одного трофея.
- Исполняющим обязанности норвежца стал Майкл Кэррик.
Роналду – уволенному из «МЮ» Сульшеру: «Выдающийся человек. Удачи, мой друг, ты заслуживаешь ее!»
Источник: Manchester Evening News