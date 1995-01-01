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    Роналду – уволенному из «МЮ» Сульшеру: «Выдающийся человек. Удачи, мой друг, ты заслуживаешь ее!»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался об отставке Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера клуба.

    «Мы вместе играли в атаке, когда я впервые приехал на «Олд Траффорд», и он был моим тренером, когда я вернулся в «МЮ». Но важнее всего то, что Уле – выдающийся человек.

    Я желаю ему всего наилучшего, что бы не приготовила жизнь. Удачи, мой друг! Ты заслуживаешь ее!» – написал Роналду в инстаграме.

    • «Манчестер Юнайтед» выплатит Сульшеру за разрыв контракта 10 миллионов.
    • При Сульшере манчестерцы не взяли ни одного трофея.
    • Исполняющим обязанности норвежца стал Майкл Кэррик.

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    Источник: инстаграм Криштиану Роналду.

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