Роналду – уволенному из «МЮ» Сульшеру: «Выдающийся человек. Удачи, мой друг, ты заслуживаешь ее!»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался об отставке Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера клуба.

«Мы вместе играли в атаке, когда я впервые приехал на «Олд Траффорд», и он был моим тренером, когда я вернулся в «МЮ». Но важнее всего то, что Уле – выдающийся человек.

Я желаю ему всего наилучшего, что бы не приготовила жизнь. Удачи, мой друг! Ты заслуживаешь ее!» – написал Роналду в инстаграме.

«Манчестер Юнайтед» выплатит Сульшеру за разрыв контракта 10 миллионов.

При Сульшере манчестерцы не взяли ни одного трофея.

Исполняющим обязанности норвежца стал Майкл Кэррик.