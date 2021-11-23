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  • Журналист Егоров: «Лимит будут менять. Речь идет о 10-12 иностранцах в заявке»

Журналист Егоров: «Лимит будут менять. Речь идет о 10-12 иностранцах в заявке»

23 ноября 2021, 07:38
15

Журналист Сергей Егоров сообщил о готовящихся изменениях лимита на легионеров после общего собрания РПЛ.

«Прямо сказано – лимит все равно будут менять. По моей информации, речь идет о 10-12 иностранцах в заявке», – написал Егоров в телеграме.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Хачатурянц: «Лимит должен измениться, но мы не можем говорить о его полной отмене»

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (15)
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slavа0508
1637645637
Надеюсь сторонники отмены лимита успокоятся , 10-12 в заявке больше чем достаточно ,
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Serg54-45
1637647198
Ну все, Мбапе уже пакует чемоданы, встречай РФПЛ)))
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ЮНик
1637647999
Вместо того, чтобы сраной метлой выгнать всех этих беспонтовых или списанных "легионеров"(уважающий себя сильный профессионал в РПЛ не поедет) и дать дорогу российским пацанам, будут увеличивать количество этих промесов, карлосов, это,о и прочих айртонов, а потом удивляться, что для сборной в России нельзя найти 20 приличных футболистов. Хотя, кому это надо...
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Garrincha58
1637648175
за чем тогда он нужен вообще если такие послабления не в лимите дело а в зарплатах надо делать потолок 1-1.5ляма и для троих игроков ставки от 3 до 5 и пусть те у кого меньше борются за попадание в тройку высокооплачиваемых или у всех одинаково не больше 2-х но за голы премиальные за победу премиальные за голевые передачи то же премиальные а иначе будет то же самое тихоходный футбол как сейчас
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vladimir-7
1637648255
Теперь ещё больше пенсионеров будет приезжать на заработки в команды РПЛ, а будут занимать места наших игроков, легионеры отправятся с травмами в лазарет.
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slavа0508
1637659211
Да дело то не в лимите , а в детских школах в которые не могут попасть дети из простых семей просто не хватает денег , занимаются на 80% избалованные детки из богатых семей ,,,,принимают в академии не по таланту а по толщине кошелька родителей вот главная проблема ,,,
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paracetamol
1637660656
Все легионеры и выйдут, одна ч-ж чернота будет. Хоть в Африку едь!
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alefreddy
1637669696
давно пора хоть конкуренция будет
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