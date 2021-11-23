Журналист Егоров: «Лимит будут менять. Речь идет о 10-12 иностранцах в заявке»

Журналист Сергей Егоров сообщил о готовящихся изменениях лимита на легионеров после общего собрания РПЛ.

«Прямо сказано – лимит все равно будут менять. По моей информации, речь идет о 10-12 иностранцах в заявке», – написал Егоров в телеграме.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Хачатурянц: «Лимит должен измениться, но мы не можем говорить о его полной отмене»