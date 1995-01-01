Журналист Егоров: «Лимит будут менять. Речь идет о 10-12 иностранцах в заявке»

Теперь ещё больше пенсионеров будет приезжать на заработки в
команды РПЛ, а будут занимать места наших игроков, легионеры
отправятся с травмами в лазарет.
Журналист Сергей Егоров сообщил о готовящихся изменениях лимита на легионеров после общего собрания РПЛ.
«Прямо сказано – лимит все равно будут менять. По моей информации, речь идет о 10-12 иностранцах в заявке», – написал Егоров в телеграме.
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
Хачатурянц: «Лимит должен измениться, но мы не можем говорить о его полной отмене»