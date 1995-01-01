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    Журналист Егоров: «Лимит будут менять. Речь идет о 10-12 иностранцах в заявке»

    Журналист Сергей Егоров сообщил о готовящихся изменениях лимита на легионеров после общего собрания РПЛ.

    «Прямо сказано – лимит все равно будут менять. По моей информации, речь идет о 10-12 иностранцах в заявке», – написал Егоров в телеграме.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Хачатурянц: «Лимит должен измениться, но мы не можем говорить о его полной отмене»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 07:38
    Комментарии11
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      Рейтинг: +22891

      vladimir-7 2 часа назад

      Теперь ещё больше пенсионеров будет приезжать на заработки в
      команды РПЛ, а будут занимать места наших игроков, легионеры
      отправятся с травмами в лазарет.

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      Рейтинг: +15047

      Garrincha58 > vladimir-7 2 часа назад

      может ещё и ничего не поменяют пока Кремль не одобрит

      0
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      Рейтинг: +22891

      vladimir-7 > Garrincha58 1 час назад

      Кремль одобрит, потому, что везде расставляет
      своих, даже в сортирах и неважно, что бездарей, не владеющими ни техническими, ни экономическими знаниями, главное послушных и преданных исполнителей их приказов.

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      Рейтинг: +15047

      Garrincha58 2 часа назад

      за чем тогда он нужен вообще если такие послабления не в лимите дело а в зарплатах надо делать потолок 1-1.5ляма и для троих игроков ставки от 3 до 5 и пусть те у кого меньше борются за попадание в тройку высокооплачиваемых или у всех одинаково не больше 2-х но за голы премиальные за победу премиальные за голевые передачи то же премиальные а иначе будет то же самое тихоходный футбол как сейчас

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      Рейтинг: +4323

      ЮНик 2 часа назад

      Вместо того, чтобы сраной метлой выгнать всех этих беспонтовых или списанных "легионеров"(уважающий себя сильный профессионал в РПЛ не поедет) и дать дорогу российским пацанам, будут увеличивать количество этих промесов, карлосов, это,о и прочих айртонов, а потом удивляться, что для сборной в России нельзя найти 20 приличных футболистов. Хотя, кому это надо...

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      Рейтинг: +9734

      Fusballer > ЮНик 2 часа назад

      За одного Малкома стыдно больше, чем за всех остальных легионеров РПЛ вместе взятых)))

      2
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      Рейтинг: +15047

      Garrincha58 > Fusballer 2 часа назад

      а за ваших легов не стыдно у вас один Мозес играет остальные типа Ларссона или Хендрикса номера отбывают а нас чёт Малкома ты прав за него переплатили в два раза и зарплату он получает больше всех в РПЛ не заслуженно

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      Рейтинг: +141

      Serg54-45 2 часа назад

      Ну все, Мбапе уже пакует чемоданы, встречай РФПЛ)))

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      Рейтинг: +9734

      Fusballer > Serg54-45 2 часа назад

      Да сколько можно то?! Давно уже "Ф" убрали! РПЛ! Российская "не футбольная" премьер лига! Это официально! Как только убрали "Ф", наши клубы начали пачками заваливать еврокубки.

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      Рейтинг: +24518

      slavutiq70 2 часа назад

      Надеюсь сторонники отмены лимита успокоятся , 10-12 в заявке больше чем достаточно ,

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      Рейтинг: +1188

      БОМЖАРНИК 3 часа назад

      Знчит газпром с дырявым зенитом это и замутили,а то лч все опускают лазуряню((

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