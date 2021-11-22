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  • Ловрен – об автоголе Кудряшова: «Он держался за мышцу. Возможно, ему следовало упасть»

Ловрен – об автоголе Кудряшова: «Он держался за мышцу. Возможно, ему следовало упасть»

22 ноября 2021, 15:05
6

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал эпизод с автоголом защитника сборной России Федора Кудряшова в матче отбора ЧМ-2022.

— Что скажете об автоголе Кудряшова?

— Я видел момент, когда он держался за мышцу и говорил что-то про травму, а спустя всего минуту случился этот автогол. Я ему сочувствую.

Возможно, в первом случае Кудряшову следовало упасть на поле, и это было бы тактически правильно для команды. Но он повел себя как честный парень.

  • 34-летний футболист срезал мяч в собственные ворота на 81-й минуте.
  • Россияне уступили со счетом 0:1 и не смогли напрямую выйти на чемпионат мира.
  • После игры Кудряшов закрыл комментарии в инстаграме.

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Хорватия Кудряшов Федор Ловрен Деян
Комментарии (6)
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DeStar
1637584690
автогол чистая шара конечно, и кудряшов там не виноват уж точно, это джикия не попал по мячу, да еще с таким полем вообще не понятно как мяч скачет, ну вот и вышло такое совпадение. А вот с моментом до травмы.. да блин. в каждой игре таких случаев много, когда кто-то за ногу подержался - я бы на этом внимание не акцентировал уже.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1637585897
Самое страшное для сборной -- тренер "лошара". Набрал пенсионеров ,вот и результат.
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Plyash
1637586212
Кудряш не причём,если бы не Тимоха,счёт к этому моменту уже не в нашу пользу должен был быть.За несколько минут до этого он удар головой в упор отбил,а раньше и вспоминать тошно.Играть надо было сразу,а то после пропущенного гола наконец-то переступили середину поля...Бездари.
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portero
1637587501
Время вспять не вернуть, всё уже случилось....
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mikturovpefz
1637591885
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