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    Ловрен – об автоголе Кудряшова: «Он держался за мышцу. Возможно, ему следовало упасть»

    Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал эпизод с автоголом защитника сборной России Федора Кудряшова в матче отбора ЧМ-2022.

    — Что скажете об автоголе Кудряшова?

    — Я видел момент, когда он держался за мышцу и говорил что-то про травму, а спустя всего минуту случился этот автогол. Я ему сочувствую.

    Возможно, в первом случае Кудряшову следовало упасть на поле, и это было бы тактически правильно для команды. Но он повел себя как честный парень.

    • 34-летний футболист срезал мяч в собственные ворота на 81-й минуте.
    • Россияне уступили со счетом 0:1 и не смогли напрямую выйти на чемпионат мира.
    • После игры Кудряшов закрыл комментарии в инстаграме.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:05
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11523

      Cleaner 2 минуты назад

      Возможно??? Да Кудряшов ОБЯЗАН был валяться на поле и корчиться от боли! Но нет, похромал в свою штрафную гол забивать...(

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      Рейтинг: +4615

      Semenycch 6 минут назад

      Но он повел себя как честный парень... :)

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