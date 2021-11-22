Ловрен – об автоголе Кудряшова: «Он держался за мышцу. Возможно, ему следовало упасть»

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал эпизод с автоголом защитника сборной России Федора Кудряшова в матче отбора ЧМ-2022.
— Что скажете об автоголе Кудряшова?
— Я видел момент, когда он держался за мышцу и говорил что-то про травму, а спустя всего минуту случился этот автогол. Я ему сочувствую.
Возможно, в первом случае Кудряшову следовало упасть на поле, и это было бы тактически правильно для команды. Но он повел себя как честный парень.
- 34-летний футболист срезал мяч в собственные ворота на 81-й минуте.
- Россияне уступили со счетом 0:1 и не смогли напрямую выйти на чемпионат мира.
- После игры Кудряшов закрыл комментарии в инстаграме.
Источник: «Матч ТВ»