Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    РПЛ. «Динамо» забило 5 голов «Арсеналу» и поднялось на 2-е место, у туляков отличился Хлусевич

    «Динамо» на своем поле разгромило «Арсенал». Уже к 27-й минуте туляки пропустили четыре мяча. Дубль оформил Вячеслав Грулев.

    Москвичи поднялись на второе место. «Арсенал» только благодаря дополнительным показателям не идет в зоне прямого вылета.

    Арсен Захарян забил в РПЛ впервые с сентября. «Арсенал» с сентября не побеждает в гостях.

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    Динамо (Москва) – Арсенал (Тула) – 5:1 (4:0)

    Голы: 1:0 – Шиманьски, 15; 2:0 – Бальбуэна, 22; 3:0 – Грулев, 25; 4:0 – Грулев, 27; 5:0 – Захарян, 60; 5:1 – Хлусевич, 86.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Варела, 66), Скопинцев, Ордец, Бальбуэна, Фомин (Гладышев, 82), Макаров (Галкин, 82), Шиманьски, Моро, Грулeв (Н‘Жи, 66), Тюкавин (Захарян, 46).

    «Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев (Степанов, 46), Сокол, Радакович, Чаушич (Гулиев, 46), Э. Кангва (Марков, 66), Хлусевич, Костадинов, Кангва, Луценко (Ткачев, 46).

    Предупреждения: Бальбуэна, 74; Макаров, 82 – Костадинов, 7; Радакович, 58; К. Кангва, 90.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:24
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12391

      житель СПб 20 минут назад

      Динамо респект! Уверенно идут на 2 место в Лиге.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54354

      portero 50 минут назад

      Динамо со Шварцем дает результат, на данный момент самый сильный тренер в РПЛ.
      Главное молодежь не боится ставить, не маринует на лавке...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2352

      Блямба 51 минуту назад

      ой.нет..
      пойду на спартаковскую ветку....тут клиника.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8042

      GoLenaStop 1 час назад

      шоу маст го он...
      Кто знает историю советского футбола - тот поймет этот результат.
      Игрокам - спасибо за зрелище.
      Особенно игрокам Арсенала!
      Хи!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10064

      alex1951 > GoLenaStop 1 час назад

      Ежель нужно посмеяться - пригласим тебя к себе,
      ты подметил очень верно, это было зрелище!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10064

      alex1951 1 час назад

      Наша служба и опасна и трудна.....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10064

      alex1951 > alex1951 1 час назад

      ...и на первый взгляд совершенно не видна...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10064

      alex1951 > alex1951 1 час назад

      Но прочен наш союз и мы поем ,,ментовский блюз,,)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10064

      alex1951 > alex1951 1 час назад

      Ансамбль Band Odesa - Давай ,наливай....)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91334
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68176
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru