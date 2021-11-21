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  • РПЛ. «Динамо» забило 5 голов «Арсеналу» и поднялось на 2-е место, у туляков отличился Хлусевич

РПЛ. «Динамо» забило 5 голов «Арсеналу» и поднялось на 2-е место, у туляков отличился Хлусевич

21 ноября 2021, 18:24
21

«Динамо» на своем поле разгромило «Арсенал». Уже к 27-й минуте туляки пропустили четыре мяча. Дубль оформил Вячеслав Грулев.

Москвичи поднялись на второе место. «Арсенал» только благодаря дополнительным показателям не идет в зоне прямого вылета.

Арсен Захарян забил в РПЛ впервые с сентября. «Арсенал» с сентября не побеждает в гостях.

Россия. РПЛ. 15-й тур

Динамо (Москва) – Арсенал (Тула) – 5:1 (4:0)

Голы: 1:0 – Шиманьски, 15; 2:0 – Бальбуэна, 22; 3:0 – Грулев, 25; 4:0 – Грулев, 27; 5:0 – Захарян, 60; 5:1 – Хлусевич, 86.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Варела, 66), Скопинцев, Ордец, Бальбуэна, Фомин (Гладышев, 82), Макаров (Галкин, 82), Шиманьски, Моро, Грулeв (Н‘Жи, 66), Тюкавин (Захарян, 46).

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев (Степанов, 46), Сокол, Радакович, Чаушич (Гулиев, 46), Э. Кангва (Марков, 66), Хлусевич, Костадинов, Кангва, Луценко (Ткачев, 46).

Предупреждения: Бальбуэна, 74; Макаров, 82 – Костадинов, 7; Радакович, 58; К. Кангва, 90.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Арсенал Спартак Хлусевич Даниил
Комментарии (21)
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alex1951
1637508487
Наша служба и опасна и трудна.....
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GoLenaStop
1637508728
шоу маст го он... Кто знает историю советского футбола - тот поймет этот результат. Игрокам - спасибо за зрелище. Особенно игрокам Арсенала! Хи!
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Блямба
1637509636
ой.нет.. пойду на спартаковскую ветку....тут клиника.
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portero
1637509691
Динамо со Шварцем дает результат, на данный момент самый сильный тренер в РПЛ. Главное молодежь не боится ставить, не маринует на лавке...
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житель СПб
1637511471
Динамо респект! Уверенно идут на 2 место в Лиге.
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Sancho010365
1637515947
Все команды (Зенит не в учёт) равные, но Динамо равнее. Хороший футбол показывают, молодцы! И тихо в команде всё и спокойно. С удовольствием смотрятся матчи с их участием.
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DOCTOR PENALTY
1637516192
Дас ист Шварц!!!
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zigbert
1637524978
Очень уверенно провело Динамо эту встречу. У Грулева это был пожалуй лучший матч. Динамо с победой!
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