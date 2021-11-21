РПЛ. «Динамо» забило 5 голов «Арсеналу» и поднялось на 2-е место, у туляков отличился Хлусевич

«Динамо» на своем поле разгромило «Арсенал». Уже к 27-й минуте туляки пропустили четыре мяча. Дубль оформил Вячеслав Грулев.

Москвичи поднялись на второе место. «Арсенал» только благодаря дополнительным показателям не идет в зоне прямого вылета.

Арсен Захарян забил в РПЛ впервые с сентября. «Арсенал» с сентября не побеждает в гостях.

Россия. РПЛ. 15-й тур

Динамо (Москва) – Арсенал (Тула) – 5:1 (4:0)

Голы: 1:0 – Шиманьски, 15; 2:0 – Бальбуэна, 22; 3:0 – Грулев, 25; 4:0 – Грулев, 27; 5:0 – Захарян, 60; 5:1 – Хлусевич, 86.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Варела, 66), Скопинцев, Ордец, Бальбуэна, Фомин (Гладышев, 82), Макаров (Галкин, 82), Шиманьски, Моро, Грулeв (Н‘Жи, 66), Тюкавин (Захарян, 46).

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев (Степанов, 46), Сокол, Радакович, Чаушич (Гулиев, 46), Э. Кангва (Марков, 66), Хлусевич, Костадинов, Кангва, Луценко (Ткачев, 46).

Предупреждения: Бальбуэна, 74; Макаров, 82 – Костадинов, 7; Радакович, 58; К. Кангва, 90.

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