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    Мирзов: «Пенальти в матче с ЦСКА должен был бить я. «Химки» должны были побеждать»

    Футболист «Химок» Резиуан Мирзов выступил перед СМИ после матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0). На 15-й минуте форвард химчан Кемаль Адеми не реализовал пенальти.

    «Честно говоря, эмоций никаких нет. Мы должны были выигрывать. Тем более при численном большинстве. К сожалению, не получилось забить пенальти и свои моменты… Надо было выигрывать.

    Пенальти должен был бить я, просто Кемаль Адеми попросил, и я ему отдал пробить. К сожалению, он не забил.

    Почему мы не создали опасных моментов в большинстве? ЦСКА хорошо оборонялся, у них качественные футболисты, которые играют в сборных», – сказал Мирзов.

    • На 15-й минуте у ЦСКА был удален Бруно Фукс.
    • Химчане остались в зоне вылета.
    • ЦСКА идет в таблице на 6-м месте.

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    Источник: «Чемпионат»

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