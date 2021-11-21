Мирзов: «Пенальти в матче с ЦСКА должен был бить я. «Химки» должны были побеждать»

Футболист «Химок» Резиуан Мирзов выступил перед СМИ после матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0). На 15-й минуте форвард химчан Кемаль Адеми не реализовал пенальти.

«Честно говоря, эмоций никаких нет. Мы должны были выигрывать. Тем более при численном большинстве. К сожалению, не получилось забить пенальти и свои моменты… Надо было выигрывать.

Пенальти должен был бить я, просто Кемаль Адеми попросил, и я ему отдал пробить. К сожалению, он не забил.

Почему мы не создали опасных моментов в большинстве? ЦСКА хорошо оборонялся, у них качественные футболисты, которые играют в сборных», – сказал Мирзов.

На 15-й минуте у ЦСКА был удален Бруно Фукс .

. Химчане остались в зоне вылета.

ЦСКА идет в таблице на 6-м месте.

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