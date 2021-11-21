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  • Мирзов: «Пенальти в матче с ЦСКА должен был бить я. «Химки» должны были побеждать»

Мирзов: «Пенальти в матче с ЦСКА должен был бить я. «Химки» должны были побеждать»

21 ноября 2021, 17:36
8

Футболист «Химок» Резиуан Мирзов выступил перед СМИ после матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0). На 15-й минуте форвард химчан Кемаль Адеми не реализовал пенальти.

«Честно говоря, эмоций никаких нет. Мы должны были выигрывать. Тем более при численном большинстве. К сожалению, не получилось забить пенальти и свои моменты… Надо было выигрывать.

Пенальти должен был бить я, просто Кемаль Адеми попросил, и я ему отдал пробить. К сожалению, он не забил.

Почему мы не создали опасных моментов в большинстве? ЦСКА хорошо оборонялся, у них качественные футболисты, которые играют в сборных», – сказал Мирзов.

  • На 15-й минуте у ЦСКА был удален Бруно Фукс.
  • Химчане остались в зоне вылета.
  • ЦСКА идет в таблице на 6-м месте.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Химки Спартак Мирзов Резиуан
Комментарии (8)
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portero
1637510079
Ну даже и не знаю, раньше тренера слушались, теперь бунт охреневщих богатых игрочишек (руководства и хозяев) тренеров совсем не уважают...
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Форвард 79
1637517181
Ребята, на его месте должен был быть я)))
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paracetamol
1637562898
Должны да не обязаны. Мирзов штуки 3 мог положить с игры, да не сделал!
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zigbert
1637572299
Тут даже Акинфееву не пришлось спасать ворота. Бездарно пробил пенальти Адеми.
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моэм
1637577603
По мне так это больше похоже на передёргивание слов - фейк от "изобретателей" репортёров "работающих" сидя на диване.... поэтому позволю себе усомниться что такой нормальный мужик , как Мирзов , мог сморозить такую хрень ...
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