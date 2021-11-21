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  • Березуцкий: «Фуксу не было никакого смысла удаляться на 15-й минуте, лучше гол пропустить»

Березуцкий: «Фуксу не было никакого смысла удаляться на 15-й минуте, лучше гол пропустить»

21 ноября 2021, 16:57
12

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подытожил матч 15-го тура РПЛ против «Химок» (0:0). На 15-й минуте у москвичей прямую красную карточку получил защитник Бруно Фукс.

«Неприятно получать пенальти и удаление на 15-й минуте матча. Тяжело играть в меньшинстве 75 минут. Не создали много опасных моментов, да даже мало не создали. Но приятно, что очень организованно играли в обороне во втором тайме. Не видел момент с удалением на видео. Все допускают ошибки, такое бывает. Удаляться на 15-й минуте нет никакого смысла, лучше гол пропустить.

Я с Бруно уже поговорил. Нет исключений среди тех, кто допускает ошибки. Возможно, одна из причин, по которой он еe допустил, это отсутствие игровой практики. Всe бывает. Вдесятером тяжело создавать моменты. Если бы мы создали после удаления кучу моментов, это была бы идеальная игра, но что-то не получилось», – сказал Березуцкий.

  • Для Фукса это был 1-й матч в РПЛ в стартовом составе.
  • Химчане остались в зоне вылета.
  • ЦСКА идет в таблице на 6-м месте.

Черевченко: «Не чувствовалось, что ЦСКА играл против «Химок» в меньшинстве»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Химки Фукс Бруно Березуцкий Алексей
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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CSKA57
1637503396
Бруно Фукс, с почином!
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Dominator777
1637507415
Пора Алексею составить компанию Уле-Гуннар Сульшеру, да и Бабаева с Орешкиным с собой забрать. Неплохая компания получилась бы...
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1637508118
Лыжники не играют в футбол.
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vladimir-7
1637509137
Фуксу можно было бы его не задерживать, он всё равно не забил бы.
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RUSARM
1637511118
Что то не получилось!! Леха уходи сам,что бы что то получилось,одни бла,бла,бла!!!
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ruded
1637515171
Фукс пижон, мог бы по ноге пнуть и обошелся б желтой - типа в мяч хотел.
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Бухбух
1637533921
Матч с аутсайдером ЦСКА, даже в меньшинстве, обязан был выигрывать, тем более каждый раз слышишь от футболеров ЦСКА о том, что они должны бороться за чемпионство.
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paracetamol
1637562966
Купили Фукса-пукса на европомойке!
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