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    Березуцкий: «Фуксу не было никакого смысла удаляться на 15-й минуте, лучше гол пропустить»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подытожил матч 15-го тура РПЛ против «Химок» (0:0). На 15-й минуте у москвичей прямую красную карточку получил защитник Бруно Фукс.

    «Неприятно получать пенальти и удаление на 15-й минуте матча. Тяжело играть в меньшинстве 75 минут. Не создали много опасных моментов, да даже мало не создали. Но приятно, что очень организованно играли в обороне во втором тайме. Не видел момент с удалением на видео. Все допускают ошибки, такое бывает. Удаляться на 15-й минуте нет никакого смысла, лучше гол пропустить.

    Я с Бруно уже поговорил. Нет исключений среди тех, кто допускает ошибки. Возможно, одна из причин, по которой он еe допустил, это отсутствие игровой практики. Всe бывает. Вдесятером тяжело создавать моменты. Если бы мы создали после удаления кучу моментов, это была бы идеальная игра, но что-то не получилось», – сказал Березуцкий.

    • Для Фукса это был 1-й матч в РПЛ в стартовом составе.
    • Химчане остались в зоне вылета.
    • ЦСКА идет в таблице на 6-м месте.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3057

      CSKA57 38 минут назад

      Бруно Фукс, с почином!

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