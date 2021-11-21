Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черевченко: «Не чувствовалось, что ЦСКА играл против «Химок» в меньшинстве»

Черевченко: «Не чувствовалось, что ЦСКА играл против «Химок» в меньшинстве»

21 ноября 2021, 16:19
3

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко оценил исход матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0). С 15-й минуте москвичи играли в меньшинстве.

«Хорошая игра. Не чувствовали, что ЦСКА играл вдесятером. Не очень хорошо играли в атаке. Хромает это у нас.

Моe возвращение? Руководство позвонило мне, мы несколько раз встретились. Решили с тренерским штабом вернуться. Я говорил, что мне нужна команда с задачей? Ну, остаться в РПЛ – это же тоже задача. Они разные бывают», – сказал Черевченко.

  • У ЦСКА был удален Бруно Фукс.
  • Химчане остались в зоне вылета.
  • ЦСКА идет в таблице на 6-м месте.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Химки Черевченко Игорь
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Enter2006
1637503024
Напомни игрокам, что есть такая вещь, как ворота соперника. И желательно мячик лупить в рамку, а не влево вправо и вверх.
Ответить
Garrincha58
1637505619
сначала довёл команду до определённой задачи теперь эта задача остаться в РПЛ сонный тренер блин сидит весь матч и спит так и команда играет а самый беспонтовый игрок Мирзоян ещё и лучшего отхватил так играют только в РПЛ и откуда у нас будет сборная играть если привозят таких как АДЕМИ и откуда его взяли и зачем он вообще здесь нужен так пробить пенальти его даже бабушка на кухне поймала бы а он ещё и мимо окон пробил ну не смешно ли и зачем нам такие команды в РПЛ вообще нужны с ними играть только потом вообще разучишься играть
Ответить
CSKA57
1637513072
Это еще что? Если бы у ЦСКА удалили еще одного игрока, то они вообще летали бы!
Ответить
Главные новости
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
4
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
5
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
5
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
5
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ВидеоФутболисты «Алании» едва не подрались с болельщиками команды
12:49
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
14
Все новости
Все новости
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
5
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
5
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
14
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
1
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» – о фолах: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут причины»
11:27
3
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
10
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
12
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
3
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
4
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
28
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
9
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
14
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
4
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+