Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    Черевченко: «Не чувствовалось, что ЦСКА играл против «Химок» в меньшинстве»

    Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко оценил исход матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0). С 15-й минуте москвичи играли в меньшинстве.

    «Хорошая игра. Не чувствовали, что ЦСКА играл вдесятером. Не очень хорошо играли в атаке. Хромает это у нас.

    Моe возвращение? Руководство позвонило мне, мы несколько раз встретились. Решили с тренерским штабом вернуться. Я говорил, что мне нужна команда с задачей? Ну, остаться в РПЛ – это же тоже задача. Они разные бывают», – сказал Черевченко.

    • У ЦСКА был удален Бруно Фукс.
    • Химчане остались в зоне вылета.
    • ЦСКА идет в таблице на 6-м месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:19
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15020

      Garrincha58 1 минуту назад

      сначала довёл команду до определённой задачи теперь эта задача остаться в РПЛ сонный тренер блин сидит весь матч и спит так и команда играет а самый беспонтовый игрок Мирзоян ещё и лучшего отхватил так играют только в РПЛ и откуда у нас будет сборная играть если привозят таких как АДЕМИ и откуда его взяли и зачем он вообще здесь нужен так пробить пенальти его даже бабушка на кухне поймала бы а он ещё и мимо окон пробил ну не смешно ли и зачем нам такие команды в РПЛ вообще нужны с ними играть только потом вообще разучишься играть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1742

      Enter2006 44 минуты назад

      Напомни игрокам, что есть такая вещь, как ворота соперника. И желательно мячик лупить в рамку, а не влево вправо и вверх.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91334
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68176
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru