Черевченко: «Не чувствовалось, что ЦСКА играл против «Химок» в меньшинстве»

сначала довёл команду до определённой задачи теперь эта задача остаться в РПЛ сонный тренер блин сидит весь матч и спит так и команда играет а самый беспонтовый игрок Мирзоян ещё и лучшего отхватил так играют только в РПЛ и откуда у нас будет сборная играть если привозят таких как АДЕМИ и откуда его взяли и зачем он вообще здесь нужен так пробить пенальти его даже бабушка на кухне поймала бы а он ещё и мимо окон пробил ну не смешно ли и зачем нам такие команды в РПЛ вообще нужны с ними играть только потом вообще разучишься играть
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко оценил исход матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0). С 15-й минуте москвичи играли в меньшинстве.
«Хорошая игра. Не чувствовали, что ЦСКА играл вдесятером. Не очень хорошо играли в атаке. Хромает это у нас.
Моe возвращение? Руководство позвонило мне, мы несколько раз встретились. Решили с тренерским штабом вернуться. Я говорил, что мне нужна команда с задачей? Ну, остаться в РПЛ – это же тоже задача. Они разные бывают», – сказал Черевченко.
- У ЦСКА был удален Бруно Фукс.
- Химчане остались в зоне вылета.
- ЦСКА идет в таблице на 6-м месте.