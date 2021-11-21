Черевченко: «Не чувствовалось, что ЦСКА играл против «Химок» в меньшинстве»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко оценил исход матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0). С 15-й минуте москвичи играли в меньшинстве.

«Хорошая игра. Не чувствовали, что ЦСКА играл вдесятером. Не очень хорошо играли в атаке. Хромает это у нас.

Моe возвращение? Руководство позвонило мне, мы несколько раз встретились. Решили с тренерским штабом вернуться. Я говорил, что мне нужна команда с задачей? Ну, остаться в РПЛ – это же тоже задача. Они разные бывают», – сказал Черевченко.