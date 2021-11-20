Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

    Некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» плакали после разгрома от «Уотфорда»

    Не все футболисты «Манчестер Юнайтед» сдержали эмоции после поражения от «Уотфорда» в матче АПЛ (1:4). Ряд игроков заплакали, пишет Transfer News Live со ссылкой на манчестерскую газету MEN.

    Главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера вскоре могут уволить.

    • «Уотфорд» впервые в истории победил «Манчестер Юнайтед» в 2 домашних матчах подряд.
    • «Манчестер Юнайтед» потерпел крупнейшее с 1989 года поражение в чемпионате от выходца из низшего дивизиона.
    • Манчестерцы идут в таблице 7-ми.

    Де Хеа: «Легко винить тренера, но иногда виноваты футболисты. Против «Уотфорда» «Манчестер Юнайтед» играл неприемлемо»

    Сульшер после разгрома от «Уотфорда» аплодировал фанатам и махал им рукой

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Transfer News Live

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2021 23:59
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6199

      vladik12 50 минут назад

      А играть нормально не пробовали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -74

      СуперПАВ9 50 минут назад

      Больше всего ревела рональда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      nice_taste 1 час назад

      если 4-1 это разгром,объясните тогда,крупная победа это сколько?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6199

      vladik12 > nice_taste 49 минут назад

      Разница 3+ мяча - это разгром, крупная победа. Разгром и крупная победа - это одно и то же.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91285
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68167
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru