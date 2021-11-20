Некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» плакали после разгрома от «Уотфорда»

Не все футболисты «Манчестер Юнайтед» сдержали эмоции после поражения от «Уотфорда» в матче АПЛ (1:4). Ряд игроков заплакали, пишет Transfer News Live со ссылкой на манчестерскую газету MEN.
Главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера вскоре могут уволить.
- «Уотфорд» впервые в истории победил «Манчестер Юнайтед» в 2 домашних матчах подряд.
- «Манчестер Юнайтед» потерпел крупнейшее с 1989 года поражение в чемпионате от выходца из низшего дивизиона.
- Манчестерцы идут в таблице 7-ми.
Де Хеа: «Легко винить тренера, но иногда виноваты футболисты. Против «Уотфорда» «Манчестер Юнайтед» играл неприемлемо»
Сульшер после разгрома от «Уотфорда» аплодировал фанатам и махал им рукой
Источник: твиттер Transfer News Live