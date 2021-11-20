Некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» плакали после разгрома от «Уотфорда»

Не все футболисты «Манчестер Юнайтед» сдержали эмоции после поражения от «Уотфорда» в матче АПЛ (1:4). Ряд игроков заплакали, пишет Transfer News Live со ссылкой на манчестерскую газету MEN.

Главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера вскоре могут уволить.

«Уотфорд» впервые в истории победил «Манчестер Юнайтед» в 2 домашних матчах подряд.

«Манчестер Юнайтед» потерпел крупнейшее с 1989 года поражение в чемпионате от выходца из низшего дивизиона.

Манчестерцы идут в таблице 7-ми.

Де Хеа: «Легко винить тренера, но иногда виноваты футболисты. Против «Уотфорда» «Манчестер Юнайтед» играл неприемлемо»

Сульшер после разгрома от «Уотфорда» аплодировал фанатам и махал им рукой