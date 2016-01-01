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    News.am: «Зенит», «Спартак» и ЦСКА – претенденты на Мхитаряна

    Стало известно, какие российские клубы заинтересованы в полузащитнике «Ромы» Генрихе Мхитаряне.

    По информации News.am, на 32-летнего футболиста претендуют «Зенит», «Спартак» и ЦСКА.

    Сообщалось, что армянин может сменить команду уже зимой.

    • В текущем сезоне Мхитарян провел за «Рому» 15 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
    • Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: News.am

    Армянское независимое информационно-аналитическое агентство "Новости Армении". Редакция находится в Ереване. Аудитория в твиттере - 5,7 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии18
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      Рейтинг: +1602

      Dr.Metal 23 минуты назад

      Да с его запросами он никому не нужен. Был бы Левандовский...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11472

      Cleaner 55 минут назад

      Пусть Спартак забирает. А нормальным командам Мхитарян не усиление...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66

      Болотные > Cleaner 41 минуту назад

      Ну так конюшне Зеболотный топ форвард.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1166

      Frankfurt Am Main > Болотные 34 минуты назад

      хахаха классно заткнул про этого деревяшку по имени Заболотный это не игрок

      1
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      ...
      Рейтинг: +3961

      FENIX-SL > Болотные 13 минут назад

      к сожалению на уровне игроков РПЛ..он реально форвард
      увы
      самому обидно(

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2395

      FRZZ 1 час назад

      Зениту он зачем? По большому счёту и Спартаку он не нужен.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14998

      Garrincha58 1 час назад

      армянское радио жжёт

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1593

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Кауказцев любит подбирать срамтак. . Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      wer6765 1 час назад

      Есть тема пацаны!
      На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
      потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1166

      Frankfurt Am Main > wer6765 1 час назад

      Заблокируйте этого то задолбал уже, ставки это плохо не слушайте придурка

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4522

      Semenycch 1 час назад

      У ЦСКА лишних денег нет, Зениту, после покупки Клаудиньо, он не нужен, может быть свиньи раскошелятся на контракт?

      2
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      Рейтинг: +325

      haxxproxx 1 час назад

      Я понимаю Зенит или ЦСКА, недоклуб зачем приписывать? Мхитарян вроде уважает себя.

      4
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      ...
      Рейтинг: +11472

      Cleaner > haxxproxx 53 минуты назад

      Мхитарян уважает бабло. Где больше предложат, туда и пойдет. А Федун любит деньгами швыряться. Вывод: Мхитарян будет в Спартаке!

      0
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      Рейтинг: +3961

      FENIX-SL 1 час назад

      можно было ЦСКА не приписывать
      спартак вообще не клуб
      ясно куда он перейдет

      2
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      ...
      Рейтинг: +1166

      Frankfurt Am Main > FENIX-SL 1 час назад

      Думаю что в Спартак, Соболев и Ларссон никакие Промес в тюрьму а Мхитарян с Виктором на пару, да и сам Мхитарян говорил что с детства болеет за Спартак

      2
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      Рейтинг: +4171

      mopecekca > FENIX-SL 55 минут назад

      как может быть что то ясно, такому мудаку как ты

      1
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      Рейтинг: +3961

      FENIX-SL > mopecekca 14 минут назад

      извини пожалуйста
      не хотел тебя обидеть

      2
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      Рейтинг: +4171

      mopecekca > FENIX-SL 2 минуты назад

      ок

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