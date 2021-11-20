News.am: «Зенит», «Спартак» и ЦСКА – претенденты на Мхитаряна

Стало известно, какие российские клубы заинтересованы в полузащитнике «Ромы» Генрихе Мхитаряне.
По информации News.am, на 32-летнего футболиста претендуют «Зенит», «Спартак» и ЦСКА.
Сообщалось, что армянин может сменить команду уже зимой.
- В текущем сезоне Мхитарян провел за «Рому» 15 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
- Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
Источник: News.am
Армянское независимое информационно-аналитическое агентство "Новости Армении". Редакция находится в Ереване. Аудитория в твиттере - 5,7 тысячи подписчиков.