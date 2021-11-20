News.am: «Зенит», «Спартак» и ЦСКА – претенденты на Мхитаряна

Стало известно, какие российские клубы заинтересованы в полузащитнике «Ромы» Генрихе Мхитаряне.

По информации News.am, на 32-летнего футболиста претендуют «Зенит», «Спартак» и ЦСКА.

Сообщалось, что армянин может сменить команду уже зимой.