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News.am: «Зенит», «Спартак» и ЦСКА – претенденты на Мхитаряна

20 ноября 2021, 16:59
15

Стало известно, какие российские клубы заинтересованы в полузащитнике «Ромы» Генрихе Мхитаряне.

По информации News.am, на 32-летнего футболиста претендуют «Зенит», «Спартак» и ЦСКА.

Сообщалось, что армянин может сменить команду уже зимой.

  • В текущем сезоне Мхитарян провел за «Рому» 15 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
  • Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

Источник: News.am

Армянское независимое информационно-аналитическое агентство "Новости Армении". Редакция находится в Ереване. Аудитория в твиттере - 5,7 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Рома Зенит Спартак ЦСКА Мхитарян Генрих
Комментарии (15)
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haxxproxx
1637417330
Я понимаю Зенит или ЦСКА, недоклуб зачем приписывать? Мхитарян вроде уважает себя.
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wer6765
1637417702
Есть тема пацаны! На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз, потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
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Garrincha58
1637418625
армянское радио жжёт
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Dr.Metal
1637422310
Да с его запросами он никому не нужен. Был бы Левандовский...
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Вомбат
1637431491
Зениту и ЦСКА нынешний Мхитарян и даром не нужен. Спартаку тоже, но там такие эффективные менеджеры, что я не удивлюсь.
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alp
1637437223
скорее всего он выберет Зенит. Но бы будем дураками, если возьмем его...
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paracetamol
1637442609
Кому нужен старый, отовсюду изгнанный пе.дун?
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Градус целс
1637448606
Он старик по футбольным меркам, что молодых талантов совсем не осталось? Тогда зачем эти футбольные школы за госбюджет (за наши налоги).
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Zenit_Zenit
1637464325
А Зенит Зиданом не интересуется часом? Ах он уже закончил давно? Жаль…
Ответить
mamba9090909
1637485005
Армянское радио знает всё.
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